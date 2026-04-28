Galán y el Lehendakari inauguran en Bilbao la exposición 'Paralelos y meridianos. Colección Iberdrola'

Inauguración en Bilbao de la exposición 'Paralelos y meridianos. Colección Iberdrola' - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el Lehendakari, Imanol Pradales, y la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, entre otras personalidades, han inaugurado esta tarde en el Museo de Bellas Artes de Bilbao la exposición 'Paralelos y meridianos. Colección Iberdrola'.

Esta muestra celebra el 125 aniversario del nacimiento, en Bilbao, de Iberdrola, a través de una amplia y excelente selección del arte moderno y contemporáneo que conserva la compañía.

Tomando el título de los dos ejes que articulan la Colección Iberdrola, 'Paralelos y meridianos' agrupa las 138 obras que conforman la exposición en ocho ámbitos temáticos relacionados con los argumentos más significativos del conjunto: Inicios; Naturaleza, aguas y tramas; Cuerpo y huellas; Trabajo; Luz; El artista y sus espacios; Arquitectura y construcción; Ciudad y puerto.

Se crea así un archipiélago de lugares reconocibles del arte en los que obras de tiempos y procedencias diversos se relacionan y contrastan. El mapa que dibuja 'Paralelos y meridianos' representa una visión abierta del mundo real o imaginado, y muestra una constelación de formas del arte comprometidas con las propuestas más innovadoras de su tiempo y que atienden a la vez a lo universal y lo local.

La muestra del museo se completa con la visita al atrio de la vecina Torre Iberdrola, donde las obras, algunas de carácter 'site specific', culminan la narración del crecimiento acompasado de la empresa y su colección de arte.

OFERTA CULTURAL PLURAL

En su intervención durante la inauguración, el Lehendakari ha abogado por una Euskadi con una oferta cultural "plural, que valore la creación, la estimule y cuide a quienes la hacen posible, que prestigie de forma activa su legado artístico, en casa y fuera de ella; una Euskadi con raíces profundas y ramas abiertas al mundo".

En este punto, ha agradecido el "compromiso permanente de Iberdrola y de su presidente con Euskadi, plasmado, en esta ocasión, en esta exposición de primer nivel". "Será una antesala inmejorable para la reapertura de uno de los iconos de la Cultura vasca como es el Museo Bellas Artes de Bilbao, que inicia este año una nueva etapa llamada a dar un salto de gigante y a reforzar su papel en el sistema cultural vasco", ha agregado.