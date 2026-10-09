Gallarta (Abanto Zierbena) celebra este sábado el XXVIII Sagardo Eguna con feria de artesanía, cata de sidra, y música

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gallarta, barrio de la localidad vizcaína de Abanto Zierbena, acogerá este sábado, 10 de octubre, la XXVIII edición del Sagardo Eguna, el Día de la Sidra. La jornada, organizada por la asociación Mendi Aldeko Arri Gorri Dantza Taldea con la colaboración del Ayuntamiento, se desarrollará en el Parque Blasco Ibáñez desde las 10.30 horas y reunirá feria de artesanía, bertsolaris, danzas tradicionales, una cata comentada de sidra, comida popular y conciertos.

"Esta nueva edición del Sagardo Eguna reafirma el compromiso de nuestra localidad con la conservación y difusión de nuestras tradiciones, impulsando al mismo tiempo espacios de encuentro y convivencia abiertos a toda la ciudadanía", ha señalado el alcalde, Iñaki Urrutia del Cura.

A las 10.30 horas se abrirá la feria de artesanía en el Parque Blasco Ibáñez. A continuación, se ha programado kalejira de músicos, actuación de bertsolaris y exhibiciones de danzas tradicionales.

A las 13.30 horas se celebrará una cata de sidra comentada por el divulgador y sumiller Mikel Garaizabal, que explicará al público las características y particularidades de este producto, y a las 15.00 horas habrá una comida popular.

Por la tarde, a las 19.00 horas se celebrará el concierto del grupo Habia en la Ekoetxea y las 20.30 horas se desarrollará una romería y plaza dantza con Patxi eta Konpania en el Parque Blasco Ibáñez, como cierre de la jornada. El programa incluye también una exhibición de kirikoketa.