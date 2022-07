Gamarra advierte a Sánchez que hay "límites éticos" y denuncia que pacte con quienes "pusieron en jaque la democracia"

BILBAO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay "límites éticos" y ha denunciado que pacte con quienes "pusieron en jaque la democracia", en referencia a EH Bildu.

El PP ha inaugurado este viernes en Bilbao la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, cita que se celebra en el 25 aniversario del secuestro y asesinato del concejal del PP, y que será clausurada mañana sábado en Ermua por el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, junto a la diputada de la Asamblea de Madrid y hermana del concejal asesinado por ETA, Marimar Blanco.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de la secretaria general, Cuca Gamarra, junto con el vicesecretario de Institucional del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, y los miembros de NNGG Pablo Gómez y Carlo Angrisano.

En su intervención, Gamarra ha advertido del momento político que se vive en España y que "viene de la mano de Pedro Sánchez, que ha convertido como socio de gobierno a EH Bildu". "Nunca pensábamos que lo veríamos pero lo estamos viendo", ha lamentado.

Tras apostar por mantener vivo el espíritu de Ermua, Cuca Gamarra ha subrayado que el PP rechaza "cualquier blanqueamiento de la historia de ETA".

Así, ha afirmado que mientras el PP ofrece pactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pacta con quienes pusieron en jaque la democracia", lo que a su juicio supone "no entender que quien derrotó al terrorismo fue el estado de derecho".

"Sus votantes no le eligieron para eso, para llevar a cabo la infamia de dejar que quienes escriban la historia de lo que sucedió en España sea quienes protagonizaron uno de los capítulos más duros de la democracia. Hay límites éticos. Existe el limite ético de no dejar ser el notario de la historia a quien quiso poner en jaque la democracia en nuestro país. Con lo que costó derrocar al terrorismo no se puede entender que convierta en socio preferente a los sucesores de HB. Por ahí no vamos a pasar", ha añadido.

