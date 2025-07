El ganador de cuatro Grammys Jimmie Vaughan dará su único concierto en el Estado en el IV Bilbao Blues Festival

La cita programa del 25 al 27 de julio una docena de conciertos gratuitos en el escenario de El Arenal

BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La IV edición del Bilbao Blues Festival ha programado una docena de conciertos gratuitos entre los días 25 y 27 de julio, con el Arenal como principal escenario y entre los que destaca el único concierto en el Estado del guitarrista Jimmie Vaughan, ganador de cuatro premios Grammy, al que se le otorgará la 'txapela' del festival.

Los detalles de esta cuarta edición del festival se han ofrecido en una rueda de prensa en la que han estado presentes la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo, Kontxi Claver, y el director del evento, Carlos Malles.

La concejala ha expresado que "podemos decir que Bilbao es ya la capital internacional de este estilo, metiéndonos de lleno en el circuito europeo. Tenemos una programación muy importante con novedades y sorpresas que sabemos van a atraer a un público fiel que busca calidad y cultura".

Por su parte, el director del Bilbao Blues Festival ha añadido que un diferenciador de este festival es la "apuesta por traer bandas que nunca han tocado en el país, tanto artistas consolidados como jóvenes promesas. En cada edición ha habido al menos una, y este año tenemos varias: Blackburn Brothers, Terrance Simien, y Jimmie Vaughan, que actuará además en exclusiva tras más de una década sin pisar ningún escenario estatal".

CONCIERTOS EN EL ARENAL

A las 19.00 horas del viernes 25, la primera actuación será la de la banda local Mississippi Queen & The Wet Dogs, referente del soul-funk. A las 20.45 horas será el turno de de The Kings of Blues, formado por los artistas Tony Coleman, Russell B. Jackson, Vasti Jackson, Kenny "Blue Boss" Wayne y Waldo Weathers. Los Blackburn Brothers, a las 22.30 horas, cierran la primera jornada con su único concierto en el Estado.

El sábado a las 12.30 horas se subirán al escenario Sweet Marta & The Blues Shakers, y a las 14.00 horas, Al Dual, el representante del rock and roll clásico, Alfonso José Martínez.

Por la tarde, tras la actuación de la guitarrista y cantante Delanie Pickering a las 19.00 horas, llegará Jimmie Vaughan a las 20.45 horas en el único concierto que ofrecerá en el Estado. Terminará la jornada Zydeco a las 22.30 horas.

El domingo, último día del festival, a partir de las 11.30 horas se darán clases de baile Boogie Woogie impartidas por Carlos Etxebarria, de la Escuela de Baile Swing Portugalete. A las 14.00 horas tocarán Martín Burguez & His Rhythm Combo, el sexteto uruguayo que revive clásicos del rhythm & blues.

Ya por la tarde, a partir de las 19:00 horas, cerrarán el festival Vanessa Collier, Chicago Summer Tour 2025 y Ray Collins' Hot Club.

Por otra parte, el viernes a las 11.00 horas, el escenario se trasladará al Museo Guggenheim Bilbao con un espectáculo en familia con el dúo Diablues ta Bluezifer, que estará acompañado por el actor y comunicador Oihan Vega. Será un concierto educativo en castellano y en euskera.

FINAL BLUES CHALLENGE

El festival también acogerá, por segundo año consecutivo, la final del Blues Challenge estatal el día 24 a partir de las 19.30 horas en el arenal. La banda ganadora participará en el European Blues Challenge 2026, una de las más prestigiosas competiciones internacionales de este género.

BigBlack Rhino (Girona), Jonás Molina Band (Madrid), María Carbonell Blues Mood (Valencia) y Sirjo Cocchi & Balta Bordoy - The Blues Way (Barcelona) competirán por esa plaza en la competición de blues europea.