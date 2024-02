Garamendi reprocha a EH Bildu su "impúdica" actitud al usar "calumnias" para causar alarma sobre la corrupción

La coalición reitera sus críticas a la "red clientelar" existente entre empresas e instituciones



VITORIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha denunciado la "impúdica" actitud de EH Bildu, al usar "la calumnia y la exageración" para crear una "alarma social" en torno a la corrupción y las malas prácticas en la política vasca.

Garamendi ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una interpelación de EH Bildu sobre las medidas previstas por el Gobierno para hacer frente a las "prácticas irregulares" en la gestión pública.

El parlamentario Josu Estarrona, que ha repasado casos de corrupción vinculados a cargos o excargos del PNV, como el conocido 'caso de Miguel', ha denunciado que "el modelo de institucionalización y el aparato burocrático han construido una amplia red clientelar, por acción u omisión; y los ayuntamientos, diputaciones, gobierno, fundaciones y empresas han configurado un sistema de retroalimentación mutua".

"COMISIÓN ESTÉTICA"

Estarrona ha afirmado que esta "realidad" resulta "absolutamente lamentable desde un punto de vista democrático". Además, ha criticado que la "mayoría" de los procesos judiciales abiertos por posibles casos de corrupción "se terminan archivando por falta de medios en los juzgados", mientras que la Comisión Ética que vela por las buenas prácticas en la gestión de los cargos del Gobierno Vasco es en realidad "una comisión estética que se dedica a exonerar a los altos cargos de algunas actuaciones dudosas, cuanto menos en el plano ético".

En su respuesta, Garamendi ha reprochado a Estarrona que se limite a hacer "afirmaciones interesadas y soflamas políticas para alimentar un aprendido discurso de desastre total". Por ese motivo, ha afirmado que "frente a la alarma social" que --según ha dicho-- pretende generar EH Bildu con este asunto, "en Euskadi contamos con todo un entramado para la prevención de las prácticas irregulares".

"RUIDO ELECTORAL"

"Su objetivo, según parece, es hacer ruido antes de las elecciones; es sólo eso, hacer una acusación catastrofista generalizada de la corrupción en Euskadi, y usted sabe que eso no es verdad", ha añadido.

La consejera ha reprochado a Estarrona que mediante "afirmaciones interesadas", se dedique a "atacar la imagen y el buen nombre" del Gobierno Vasco, todo ello "sin ninguna prueba". "Les digo otra vez, con toda sinceridad, que no hay motivo para encender la alarma; no hay, no existen esa red de malas prácticas que usted cita", ha añadido.

'CASO DE MIGUEL', UNA "DESGRACIA"

Respecto al 'caso De Miguel', ha afirmado que "fue una auténtica desgracia", pero que se produjo ya "hace más de una década" y que "los autores de los hechos delictivos están cumpliendo penas". Por ese motivo, ha afirmado que "refrescar este caso ahora, dándole carácter de actualidad y conocido el posicionamiento claro del lehendakari al respecto, es una muestra más de su intencionalidad".

En este sentido, ha lamentado que EH Bildu pretenda generar "alarma social" en torno a este asunto. "Algún día se tendrá que acabar este impúdico intento de usar la calumnia y la injusticia, la exageración pública sobre amiguismos o sobre conceptos que le gusta lanzar, como arma arrojadiza", ha añadido.