García dice que Sumar es "la garantía de la nueva forma de hacer política que Euskadi necesita"

SAN SEBASTIÁN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de Sumar, Alba García, ha afirmado que una Sumar es "la garantía de esa nueva forma de hacer política que Euskadi necesita", para que su futuro "sea progresista, verde y feminista". A su juicio, se necesita un Gobierno Vasco que "deje atrás la autocomplaciencia" y "las agotadas fórmulas del PSE y el PNV" pasando "de las palabras a los hechos".

García se ha referido en estos términos en el acto de arranque de campaña electoral de la coalición en el Aquarium de San Sebastián en el también han intervenido los cabeza de lista de Araba y Gipuzkoa, Jon Hernández y Andeka Larrea, y Carmen Muñoz, coportavoz de Berdeak Equo y al que han acudido militantes y simpatizantes de la coalición.

La candidata de Sumar a lehendakari ha subrayado que "es el tiempo de una Euskadi nueva" y se ha comprometido a poner toda su "energía, ganas y su compromiso" en lograr "una Euskadi más justa, más verde, más feminista, con más derechos para los trabajadores y con más igualdad social".

Además, ha puesto en valor que "la escucha" es "una de las cosas que forma parte del ADN de Sumar" y creen en ella "como ejercicio democrático", porque, a su juicio, "es el momento de que las voces que muchas están excluidas de la política tengan el espacio y el reconocimiento que merecen". "Esa es la mejor manera de construir un proyecto de país, un proyecto de una Euskadi nueva", ha defendido.

La candidata de Sumar a lehendakari ha abogado por "una Euskadi que dé respuesta a los problemas reales del día a día, que recupere una Osakidetza que era nuestro orgullo, que defienda nuestra sanidad pública" y en la que el autogobierno "sirva para defender lo público y proteger los derechos sociales".

"Una Euskadi que no sacrifique nuestros barrios, que no nos expulse, que no convierta nuestras ciudades y pueblos en parques temáticos, sin vida cotidiana, sin comercios de proximidad" y que "no mire hacia otro lado ante la vital necesidad de adaptarse a la crisis climática, ante la imperiosa necesidad de impulsar una reindustrialización verde, así como modelos urbanísticos, de transporte, agrarios y ganaderos sostenibles social y ecológicamente", ha subrayado.

También ha defendido "una Euskadi que sea vanguardia de políticas feministas y de defensa de los derechos de las personas LGTBI", en la que "se proteja y acompañe a las víctimas de violencias machistas y lgtbifóbicas" y en la que los cuidados "no recaigan exclusivamente sobre las mujeres y no sean un negocio", ha añadido.

"Queremos una Euskadi en la que las mujeres que trabajan en ellos tengan derechos laborales, salarios dignos y papeles; en la que se pueda ser y desear con libertad; en la que nadie se arriesgue a un insulto o una paliza por no encajar, por ser quien es; en la que no quepa el odio; en la que la diversidad sexual y afectiva sea un orgullo", ha sostenido.

Así, García ha apostado por "reducir la jornada laboral, pero sin reducir salarios", porque "la productividad y los beneficios empresariales no han parado de crecer y es hora de que se repartan", ha opinado.

La candidata ha incidido en que para que "esa Euskadi progresista, verde, feminista y en la que se defiendan los derechos de los trabajadores deje de ser solo un cartel publicitario, cargado de autocomplacencia, necesitamos un cambio", el cual "no pasa porque sigan gobernando los que llevan 40 años haciendo lo mismo", sino que pasa porque Sumar entre "con fuerza" en el Parlamento Vasco.

"Necesitamos un gobierno que dejé atrás las agotadas fórmulas de gobierno del PSE y el PNV" y que tenga "ideas frescas, innovadoras y pase de las palabras a los hechos". "Un Gobierno que cumpla, y ese es el sello de Sumar", ha finalizado.

"VOTOS DECISIVOS"

Por su parte, el cabeza de lista de Sumar por Gipuzkoa, Andeka Larrea, ha advertido de que "en este clima de cambio que se abre en Euskadi, todos los votos son decisivos". Además, ha recordado que "la política sirve para resolver las preocupaciones y problemas de la ciudadanía vasca y para contribuir a hacer realidad sus proyectos y sueños", pero para ello hay que "hacer un ejercicio democrático para que otros no decidan en nuestro nombre".

También ha afirmado que Sumar "es la única vía para garantizar políticas de izquierda en la próxima legislatura, bajar los precios de la vivienda, poner en primera línea los derechos de las mujeres, adelantar la emancipación de los jóvenes, aumentar los salarios, mejorar las condiciones laborales y mejorar las vidas de cada una de los vascos".

Por otro lado el cabeza de lista por Araba, Jon Hernández, ha afirmado que a partir del 21 de abril "la gente trabajadora de este país tiene que contar con Sumar en el Parlamento Vasco", que ofrece "honradez, honestidad" y "compromiso para que lo público sea realmente público", sin que "unos pocos hagan negocio con el dinero de nuestros impuestos".

Mientras, la candidata y portavoz de Berdeak Equo, Carmen Muñoz, ha asegurado que para Sumar ofrece "la certeza de los valores" que defiende y "la seguridad de que los ponemos en práctica allí donde gobernamos".

"Allí donde estemos la prioridad será aplicar políticas progresistas, verdes y feministas dirigidas a mejorar la calidad de vida de todas y cada una de nosotras", ha incidido.