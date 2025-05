Garmendia critica la postura de Pradales respecto a la migración y acusa al PNV de acercarse a la "caverna" de PP y Vox

Avisa de que Euskadi necesita a extranjeros tanto con alta como baja cualificación para cubrir la demanda de mano de obra

VITORIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha advertido al Lehendakari, Imanol Pradales, de que Euskadi necesita a trabajadores migrantes tanto con alta como con baja cualificación, por lo que pretender establecer "cupos" en función del tipo de capacitación laboral está "fuera de la realidad". Además, ha acusado al PNV de mantener una posición cercana a la "caverna" y a los "mensajes retrógrados de PP y Vox" respecto al centro para refugiados proyectado para Vitoria-Gasteiz.

Garmendia, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una jornada informativa sobre el nuevo reglamento de extranjería que entrará en vigor este próximo martes, ha advertido de que "sin inmigración de Euskadi no tiene futuro".

En este sentido, ha afirmado que el objetivo del nuevo reglamento impulsado por el Gobierno central es "facilitar la inclusión laboral y social de los migrantes a través de la formación, el empleo y el arraigo familiar".

De esa forma --ha añadido-- estas personas podrán contar con "derechos sociales, papeles, derechos laborales" y, así, cubrir la demanda de empleo de las empresas vascas. "Euskadi necesita inmigrantes, y quien niegue esto, quien quiera establecer cupos o diferencias entre los que necesitamos y los que no necesitamos, está muy alejado de la realidad económica y social", ha advertido.

Garmendia ha recordado que en la actualidad hay más de 97.000 inmigrantes que están cotizando la Seguridad Social en Euskadi, contribuyendo, de esa forma, "al crecimiento y al desarrollo económico, a la inclusión social y laboral". Por tanto, ha subrayado que "la inmigración no es el problema, es parte de la solución".

La delegada del Gobierno ha explicado que el nuevo reglamento de extranjería facilita la regularización de "de trabajadoras y trabajadores, cualificados y no cualificados". En este sentido, ha reiterado que "no solo necesitamos a inmigrantes con doctorados en Harvard o con títulos de la Politécnica de México", sino que Euskadi requiere de "todo tipo de inmigrantes, cualificados y no cualificados".

"LAS EMPRESAS LO ESTÁN DEMANDANDO"

"Los necesitamos; y nuestras empresas, nuestras industrias, nuestros negocios los están demandando", ha añadido, para precisar a continuación que el nuevo reglamento "acorta tiempos, simplifica procedimientos, evita duplicidades y facilita la inclusión laboral y social de los inmigrantes, dándoles derechos sociales y seguridad jurídica", mientras que a las empresas se les aporta "ese marco de trabajadoras y trabajadores cualificados y no cualificados".

En este sentido, ha manifestado que la nueva norma va a suponer "una auténtica revolución", dado que "va a posibilitar atender a las demandas de las empresas con personal inmigrante, con papeles, con formación y con derechos laborales y sociales para integrarlos en nuestra sociedad".

Garmendia ha recordado que la patronal vasca (Confebask), ya ha afirmado que Euskadi "necesita 400.000 trabajadoras y trabajadores en las próximas tres décadas". Por ese motivo, ha lamentado que haya quien "pretende establecer cupos o decir cuáles son necesarios y cuáles no, en función de si tienen un diploma por Harvard o por una universidad".

TRABAJOS QUE LOS VASCOS "NO QUEREMOS"

"¿Solo queremos esos; no necesitamos a gente que cuide a nuestros mayores, que limpie nuestras calles, que trabaje en la construcción, en empleos que los vascos y las vascas no queremos?", se ha preguntado.

En este punto, y en respuesta a la pregunta de un periodista, se ha referido a las afirmaciones efectuadas la semana pasada por el lehendakari, Imanol Pradales, quien se preguntó "qué inmigración necesita" Euskadi y "cual" es la que le "llega".

"Lo acabo de decir; sin inmigrantes, Euskadi no tiene futuro; y quien no quiera ver eso, quien quiera establecer cupos, quien quiera seleccionar a algunos y a otros no, pues está muy alejado de la realidad social y laboral de este país", ha afirmado.

La delegada del Gobierno ha advertido de que "Euskadi no se construye solo con los vascos", ya que "somos muy poquitos y necesitamos a personas que quieran venir a trabajar con derechos, con obligaciones también, con seguridad jurídica; y a seguir aportando y contribuyendo al crecimiento económico y social".

UN PNV "RETRÓGRADO"

Garmendia también se ha mostrado muy crítica con la posición del PNV respecto al centro para personas refugiadas que el Gobierno central está construyendo en Vitoria-Gasteiz, para el que los 'jeltzales' demandan que se reduzca el número de plazas previsto --350-.

Garmendia ha subrayado que la rehabilitación del edificio que albergará este recurso "ya está en marcha", por lo que "ese proyecto social no tiene vuelta atrás". Además, ha expresado su "preocupación" por el hecho de que en este asunto, "el PNV esté lanzando mensajes que están más cercanos a los mensajes de la caverna, a mensajes viejos y retrógados del Partido Popular y de Vox".

La jornada informativa en la que ha participado Garmendia, titulada 'Nuevo Reglamento de Extranjería; cambios, retos y oportunidades', se ha celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno, en Vitoria-Gasteiz. El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales, incluido el vicelehendakari segundo y consejero de Economía y Trabajo, Mikel Torres, y de agentes sociales, empresariales, representantes de trabajadores y profesionales del sector.