Gernika-Lumo acoge este próximo sábado una feria especial dedicada al conejo y la sidra de Bizkaia

Archivo - Pimientos rojos en una feria en Gernika - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Gernika-Lumo acogerá este sábado, 29 de agosto, una feria especial dedicada al conejo y la sidra de Bizkaia. El evento incluirá degustaciones, actividades infantiles y una feria hortofrutícola para promover el producto local de la comarca de Busturialdea.

La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento, transformará la plaza del mercado en un punto de encuentro para productores de Busturialdea con el objetivo de poner en valor la producción local y ofrecer una completa jornada de ocio.

El eje central del evento girará en torno a los puestos dedicados a al conejo y la sidra. Los productores que participarán en la feria ofrecerán a los compradores degustaciones de estos productos, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano la calidad de la materia prima de la zona. La feria se desarrollará durante toda la mañana.

De forma simultánea, la plaza albergará la feria hortofrutícola que se celebra habitualmente, por lo que la oferta se extenderá a una amplia variedad de productos de primera calidad. En los diferentes puestos se podrán adquirir verduras, frutas de temporada, queso, dulces, miel, gildas, paté, así como bebidas locales como txakoli y vino, además de pan y pastel vasco. A esta oferta agroalimentaria se sumará una decena de puestos de artesanía vasca.

El programa de la jornada está diseñado para todos los públicos. Para el público infantil se han organizado diversas actividades, que incluirán juegos, un castillo hinchable y talleres.