Getxo abre el nuevo módulo de aseo autolimpiable junto a la ermita de Santa Ana tras una inversión de 48.400 euros

BILBAO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) ha abierto el nuevo módulo de aseo autolimpiable ubicado junto a la ermita de Santa Ana, en Las Arenas, que ha supuesto una inversión de 48.400 euros, según ha informado el consistorio.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que la instalación de este equipamiento, "de tipología sencilla, viene a reforzar la red de urinarios públicos existentes en el municipio, mejorando así los servicios a disposición de la ciudadanía".

Esta actuación se enmarca en los Presupuestos Participativos de 2025, así como en el acuerdo suscrito el pasado año entre el Gobierno municipal y el Partido Popular para el apoyo al Presupuesto General del Ayuntamiento. El nuevo módulo cuenta con un horario de funcionamiento comprendido entre las 07.00 y las 23.00 horas.