La GI-4371 en Gaintza se cortará a partir del miércoles por trabajos de reparación de la calzada tras un hundimiento

SAN SEBASTIÁN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa realizará a partir de este miércoles reparaciones en la carretera GI-4371, en Gaintza, tras detectarse un hundimiento puntual en la calzada. La actuación tiene como objetivo restablecer las condiciones de seguridad y garantizar la estabilidad de la vía.

Según ha explicado la institución foral, para poder ejecutar los trabajos "con las debidas garantías", será necesario realizar un corte total de la carretera en ambos sentidos, quedando el tramo afectado completamente cerrado a la circulación.

El plazo estimado de ejecución es de siete días, por lo que la carretera permanecerá cerrada al tráfico desde el miércoles 6 hasta el jueves 14. Durante este periodo, el tráfico será desviado por la carretera municipal de Barreiatua, que permitirá mantener la conectividad de la zona.