Gipuzkoa asume dos años más el coste de los postes de recarga de vehículos eléctricos en municipios pequeños

Diputación asumirá el coste de los postes de recarga de vehículos eléctricos en municipios de menos de cinco mil habitantes. - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa continuará financiando durante dos años más el coste de los puntos de recarga de vehículos eléctricos en municipios de menos de 5.000 habitantes del territorio.

Alcaldes, alcaldesas y representantes de 21 municipios guipuzcoanos se han reunido este jueves en Naturklima para analizar los datos de recarga y planificar la gestión futura de la movilidad eléctrica en localidades pequeñas.

La red pública de recarga impulsada por el Departamento de Sostenibilidad ha cuadruplicado su uso en municipios de menos de 5.000 habitantes, con 21.230 recargas registradas entre 2023 y 2025 en 27 estaciones y un consumo de más de 170.000 kWh.

En el encuentro ha participado el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, junto a las alcaldesas y alcaldes de Abaltzisketa, Alegia, Alkiza, Altzaga, Amezketa, Arama, Asteasu, Beizama, Berastegi, Berrobi, Elduain, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Itsasondo, Larraul, Leaburu, Lizartza, Ormaiztegi y Zizurkil.

En Gipuzkoa existen actualmente 48 estaciones de recarga eléctrica impulsadas desde el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa: 27 ubicadas en 21 municipios guipuzcoanos de menos de 5.000 habitantes y 21 situadas en nueve edificios forales.

La reunión se ha centrado específicamente en la red municipal, diseñada para garantizar el acceso a la movilidad eléctrica en localidades con menor población y menor acceso a infraestructuras privadas de recarga.

2023-2025

En el periodo 2023-2025 se han realizado un total de 21.230 recargas, con "un crecimiento especialmente acusado" desde la puesta en marcha del servicio. En 2023 se contabilizaron 2.239 cargas, cifra que aumentó hasta 9.448 en 2024 y alcanzó 9.543 en 2025, lo que supone que el número de recargas se ha cuadriplicado, con un incremento del 326,2%.

En ese mismo periodo, el consumo total ha alcanzado los 170.201,60 kWh, un dato que refleja el uso "real y continuado" de esta infraestructura por parte de la ciudadanía en municipios pequeños, donde la oferta de recarga privada es más limitada.

El servicio ha sido gratuito para la ciudadanía durante estos dos años, con un coste asumido íntegramente por el Departamento de Sostenibilidad, lo que ha permitido facilitar el acceso a la movilidad eléctrica en distintos puntos de Gipuzkoa, con independencia del tamaño del municipio.

La Diputación ha trasladado a los ayuntamientos su propuesta de continuar asumiendo la gestión de los puntos de recarga durante dos años más, con el objetivo de "garantizar la estabilidad del servicio, consolidar su uso y avanzar de manera ordenada hacia modelos de gestión futura".

Asimismo, se han compartido estimaciones de los costes anuales de los puntos de recarga -que incluyen consumo eléctrico, mantenimiento preventivo y gestión de la plataforma- con el fin de ofrecer a los consistorios una "base objetiva" para la toma de decisiones.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha subrayado que los datos confirman que la movilidad eléctrica "es ya una realidad en los municipios guipuzcoanos, también en los más pequeños", y ha destacado la importancia de "seguir acompañando a los ayuntamientos desde lo público para que la transición energética llegue a todo el territorio".