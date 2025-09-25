Gipuzkoa condena el presunto trato vejatorio a menores denunciado en un udaleku privado de verano en Álava

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cultura y Juventud de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, ante la noticia sobre la investigación de la Ertzaintza en relación con presuntos episodios de trato vejatorio sufridos por decenas de menores en un campamento de verano en Bernedo (Álava), ha expresado su "más firme condena hacia cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niños, niñas y adolescentes".

En un comunicado, ha subrayado que "estos hechos, de confirmarse, son absolutamente inaceptables", y ha hecho hincapié en "la importancia de aplicar los protocolos, tanto en udalekus públicos, como en los organizados por entidades privadas".

"En estos casos, pese a carecer de competencia directa, vemos que resulta necesario apoyar a las entidades que organizan actividades de ocio y tiempo libre con menores en la aplicación de los protocolos de protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes. Para que esta experiencia sea segura, además de aplicar los protocolos, tenemos que ser capaces de prever medidas de corrección o resolución de incidencias, aunque el riesgo cero no exista", ha resaltado.

Álvarez, en esa línea, ha afirmado que "garantizar el buen trato es indispensable para que una experiencia realmente les enriquezca" y ha incidido en que "no teniendo control sobre los udalekus privados, sí podemos hacer hincapié en la formación a los profesionales que van a intervenir con menores". "Este es, sin duda, uno de los objetivos que debemos plantearnos para el próximo verano, invitando a las dos diputaciones y a Gobierno Vasco en esta tarea que es de todos", ha concluido.