Gipuzkoa cree que la decisión del TC supone "un aval a los perfiles lingüísticos y aporta la seguridad jurídica"

Irune Berasaluze. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha valorado "muy positivamente" la inadmisión por parte del Tribunal Constitucional de la consulta realizada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) porque supone "un aval a los perfiles lingüísticos y aporta la seguridad jurídica que siempre hemos reclamado para proteger el euskera y garantizar los derechos lingüísticos tanto de la ciudadanía como de los trabajadores".

El Tribunal Constitucional ha decidido no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPV) sobre la Ley vasca de Empleo Público, que establece los perfiles de euskera en todos los puestos de la Administración.

De esta forma, rechaza analizar el escrito presentado por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo al apartado 5 del artículo 187 de la Ley de Empleo Público Vasco.

En este sentido, Berasaluze ha afirmado que esta resolución "valida" las decisiones que en este sentido ha adoptado la Diputación Foral de Gipuzkoa y supone también "un claro respaldo" a la reforma de la Ley de Empleo Público aprobada en el Parlamento Vasco.

Finalmente, ha asegurado que desde la institución foral guipuzcoana van a seguir "defendiendo el derecho que tiene la ciudadanía a ser atendida en el idioma que cada uno decida y continuará impulsando el proceso de euskaldunización de toda nuestra sociedad porque este además es un objetivo que cuenta con un amplio consenso en Euskadi".