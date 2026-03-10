Gipuzkoa destina 4,7 millones a subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG

SAN SEBASTIÁN 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Gipuzkoa ha aprobado la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, que contarán con un presupuesto total de 4.740.483 euros. Con estas ayudas, la institución foral quiere "seguir dando impulso a la cooperación internacional y apoyar proyectos impulsados por entidades del territorio en este ámbito".

Según ha explicado la portavoz foral, Irune Berasaluze, en rueda de prensa, estas ayudas, gestionadas por el departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, tienen este año una subida del 8,3% respecto a 2025 y se estructuran en cinco líneas de actuación.

Por un lado, se financiarán proyectos de desarrollo en países y pueblos empobrecidos del sur, excepto África, con una dotación de 2.030.500 euros, y proyectos de desarrollo en África, que contarán con 874.983 euros.

Asimismo, se destinarán 915.000 euros a proyectos de educación para la transformación social, 320.000 euros a iniciativas o acciones puntuales de transformación social a escala local o internacional, y 600.000 euros a proyectos de ayuda de emergencia y acción humanitaria.

"La cooperación al desarrollo forma parte del compromiso de Gipuzkoa con los derechos humanos, la solidaridad y la justicia social", ha señalado Berasaluze, al tiempo que ha apuntado que "tal y como recoge el Plan Estratégico de la Diputación, queremos contribuir desde nuestro territorio a los grandes retos globales, alineando nuestra acción con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Agenda 2030".

La portavoz foral ha añadido que "la cooperación es también una expresión de los valores que definen a Gipuzkoa como sociedad y defiende una cultura basada en la solidaridad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos".