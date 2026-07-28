Gipuzkoa envía 11 efectivos y medios para colaborar en la extinción de los incendios de Madrid, Ávila y Toledo - DFG

SAN SEBASTIÁN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha movilizado con 11 efectivos para participar en las tareas de extinción de los incendios forestales que afectan a las provincias de Madrid, Ávila y Toledo, en respuesta al dispositivo de apoyo coordinado entre los servicios de emergencias de Euskadi.

Una brigada con dos dotaciones del cuerpo de Bomberos de Gipuzkoa ha partido este martes por la tarde desde el parque de Zubillaga, en Oñati, junto con efectivos de los servicios de bomberos de San Sebastián.

El contingente se desplazará hasta el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Navalcarnero (Madrid), donde se integrará en el operativo de extinción desplegado para hacer frente a los graves incendios forestales que afectan esa zona.

La brigada foral está compuesta por 11 efectivos organizados en dos dotaciones y está integrada por un sargento, que ejercerá las funciones de mando, dos cabos y ocho bomberos, según han detallado desde la institución foral.

Para el desarrollo de estas labores se han movilizado además dos autobombas de 5.500 litros de capacidad (ambas autobombas forestales), así como tres vehículos ligeros todoterreno 4x4 y recursos y material especializado para labores de extinción y salvamento.