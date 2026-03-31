Gipuzkoa envía 295.000 propuestas de autoliquidación en la campaña de Renta 2025, 10.000 más que en la pasada edición

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG

SAN SEBASTIÁN 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hacienda Foral de Gipuzkoa ha enviado 295.000 propuestas de autoliquidación en la campaña de Renta 2025, 10.000 más que en la pasada edición. Desde este pasado lunes los contribuyentes ya pueden consultar y aceptar estas propuestas a través de la página web de Hacienda en Gipuzkoa.eus.

La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha recordado en rueda de prensa que la campaña se extenderá hasta el 2 de julio, con inicio del plazo general de presentación el 7 de abril, mientras que la atención presencial arrancará el 14 de abril, previa solicitud de cita.

Se trata, además, de una campaña "relevante" al ser la primera en la que se aplica la nueva reforma fiscal en el IRPF, que introduce importantes novedades orientadas a "reforzar la equidad y adaptarse a los nuevos retos sociales y económicos". "Entre ellas, destacan medidas vinculadas al acceso a la vivienda, el apoyo a las familias y la conciliación, la transición ecológica y el refuerzo de la progresividad del sistema", ha explicado Berasaluze.

En este contexto, la Diputación ha reforzado los canales y herramientas disponibles para facilitar la realización de la declaración, incluyendo el servicio de atención telefónica para resolver dudas a través del 943 113 000.

En este sentido, ha subrayado que "nuestro objetivo es que todas las personas puedan realizar su declaración de forma cómoda, segura y con toda la información necesaria para beneficiarse de las nuevas medidas fiscales".