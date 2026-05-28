Gipuzkoa impulsa una nueva edición de 'Mujeres y el Mar' para fortalecer la confianza en el entorno marino

Archivo - Playa de La Concha en San Sebastián. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa pondrá en marcha en junio la segunda edición del proyecto 'Mujeres y el Mar', una iniciativa enmarcada en el programa Emakumeok Mugimenduan que busca promover el bienestar físico y emocional de las mujeres a través de una experiencia "segura, progresiva y acompañada" en el entorno marino.

El proyecto se desarrollará en colaboración con Arazi Ideiak Borobiltzen y la Fundación Hegalak, y contará además con el apoyo del Centro Hegalak, que cederá sus instalaciones para el desarrollo de las actividades. En esta nueva edición volverán a participar mujeres de la Asociación Erroak Sartuz.

La diputada de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, Goizane Álvarez, ha destacado que este programa "demuestra que el deporte y la actividad física también pueden ser herramientas de cuidado, confianza y transformación personal".

En ese sentido, ha subrayado que "'Mujeres y el Mar' no es solo una actividad en el agua; es un espacio seguro para que muchas mujeres puedan reencontrarse con su cuerpo, superar miedos, ganar autonomía y compartir una experiencia colectiva desde el respeto y el acompañamiento".

Tras la buena acogida de la primera edición, el programa vuelve con el objetivo de ofrecer a más mujeres la posibilidad de trabajar su relación con el mar desde "una mirada accesible, inclusiva y adaptada a sus necesidades". La iniciativa no está planteada como un curso de natación ni como un entrenamiento deportivo, sino como "un espacio orientado al autocuidado, al bienestar emocional y al empoderamiento", han explicado desde la institución foral.

"Desde la Diputación seguimos defendiendo que el acceso a la actividad física debe estar al alcance de todas las personas, también de aquellas que parten de situaciones, vivencias o miedos diferentes. Por eso es tan importante generar programas que acompañen, que escuchen y que creen condiciones reales para participar", ha señalado Álvarez.

CUATRO SESIONES EN LA PLAYA

El programa se desarrollará en la playa de La Concha de San Sebastián y constará de cuatro sesiones prácticas, adaptadas a los ritmos y necesidades de cada participante. A través de dinámicas en grupos reducidos y con un acompañamiento cercano, se trabajarán aspectos como la respiración, la flotación, la escucha corporal, el movimiento y la confianza en el entorno acuático. No es necesario saber nadar previamente para participar en el programa.

Según los datos recogidos en las evaluaciones iniciales y finales, el 100% de las participantes en la primera edición valoró la experiencia de forma positiva y destacó haber ganado seguridad y confianza en el entorno marino tras finalizar las sesiones.

La segunda edición de 'Mujeres y el Mar' se desarrollará los viernes 5, 12, 19 y 26 de junio. Las sesiones tendrán lugar en horario de mañana, en grupos reducidos y adaptadas a las necesidades de las participantes, con el objetivo de garantizar una atención personalizada y una dinámica cercana. Para ello, se ofrecerán dos turnos.

La inscripción ya está abierta para todas las mujeres interesadas en participar en esta iniciativa. Las plazas serán limitadas, con el fin de garantizar una experiencia cercana y de calidad mediante grupos reducidos.