Gipuzkoa impulsa un proyecto de cooperación para fortalecer el emprendimiento cooperativo de mujeres en Senegal - DFG

SAN SEBASTIÁN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Dirección de Cooperación al Desarrollo, ha impulsado un proyecto de emprendimiento cooperativo dirigido a las mujeres de las islas de la Baja Casamance, en Senegal. La iniciativa busca fortalecer su autonomía económica y social, impulsar su liderazgo y trasladar la experiencia del cooperativismo guipuzcoano a uno de los territorios más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

La diputada de Cultura y Cooperación, Goizane Álvarez, la coordinadora de a Diversity4Equality, Maialen Mendizabal, y Anne Marie Diatta, responsable de coordinación y recopilación de datos en las islas -que ha participado vía streaming desde Senegal- han explicado en rueda de prensa los detalles de la iniciativa.

Goizane Álvarez ha indicado que este proyecto, que comenzó en 2025 dentro del programa Gipuzkoa Coopera, busca "fortalecer las capacidades de liderazgo y emprendimiento" de las mujeres de las islas de la Baja Casamance, "poniendo en diálogo la experiencia cooperativa de Gipuzkoa con los conocimientos, las capacidades y las formas de organización que ya existen en las comunidades locales". "La cooperación no consiste en llevar soluciones diseñadas desde fuera, sino en compartir conocimientos y construir respuestas junto a quienes conocen y viven su propia realidad", ha añadido.

La diputada ha afirmado que, "cuando las mujeres disponen de herramientas para decidir sobre sus propios proyectos económicos, no solo mejoran sus vidas, sino que fortalecen sus comunidades y construyen sociedades más justas, igualitarias y resilientes".

Por su parte, Maialen Mendizabal ha detallado que este proyecto "nace desde la convicción de que las mejores soluciones no llegan desde fuera, sino que ya existen en las comunidades". "Nuestro trabajo consiste en escucharlas, aprender con ellas y conectar personas, metodologías y ecosistemas para que puedan seguir desarrollando sus propias iniciativas con mayor impacto", ha señalado.

En ese sentido, ha apuntado que durante este primer año han ido a Senegal "a escuchar, a comprender cómo viven, cómo trabajan, cuáles son sus sueños y cuáles son los retos que afrontan", al tiempo que ha apuntado que "la metodología que desarrollaremos nace precisamente de ese proceso de escucha y será construida junto a ellas".

Tal y como han explicado en la rueda de prensa, las mujeres de la Baja Casamance "ya están liderando la transformación de sus comunidades frente al cambio climático". Diversity4Equality, Réseau des Îles de Basse Casamance y la Diputación Foral de Gipuzkoa colaboran para conectar ese liderazgo con herramientas, metodologías y ecosistemas de innovación social, de manera que las propias mujeres puedan fortalecer y ampliar las iniciativas que ya están impulsando.

La iniciativa está desarrollada por Diversity4Equality S.COOP, una cooperativa guipuzcoana que trabaja para hacer del emprendimiento social una "herramienta accesible para todas las personas", y por Réseau des Îles de Basse Casamance, una asociación senegalesa que promueve "una economía respetuosa con el medio ambiente y el emprendimiento" en las pequeñas islas de la región.

FASES DEL PROYECTO

El proyecto ha comenzado con un proceso de escucha activa e investigación participativa junto a mujeres de las islas de la Baja Casamance. Este trabajo ha permitido comprender los retos, capacidades y oportunidades existentes antes de diseñar conjuntamente las acciones que se desarrollarán durante los próximos años.

Durante la primera fase, desarrollada en 2025, se realizó un diagnóstico participativo con 30 mujeres procedentes de 21 aldeas de la Baja Casamance. El proceso se ha centrado especialmente en reconocer y fortalecer el liderazgo que las mujeres ya ejercen en las actividades económicas vinculadas al sector ostrícola, una actividad fundamental para la economía de la zona.

La segunda fase, que se desarrollará durante 2026, continuará avanzando en la formación de las participantes en materia de proceso de aprendizaje compartido en gobernanza cooperativa, liderazgo y emprendimiento de impacto, así como en la consolidación de sus capacidades para gestionar y liderar proyectos económicos.

El proyecto también incorpora la adaptación y la lucha contra el cambio climático como un eje central. Las islas de la Baja Casamance, debido a sus características geográficas, se encuentran especialmente expuestas a sus consecuencias. Por ello, la iniciativa promueve prácticas y técnicas productivas respetuosas con el medio ambiente que contribuyan a mitigar sus efectos.

Finalmente, la diputada ha defendido que "la justicia climática y la igualdad entre mujeres y hombres deben avanzar juntas". "Quienes menos han contribuido al cambio climático son quienes están sufriendo con mayor dureza sus consecuencias. Cooperar también significa combatir esa desigualdad y garantizar que ninguna comunidad quede atrás", ha concluido.