Gipuzkoa llama a "dar la cara por la igualdad" frente a las violencias machistas digitales

Presentación de la campaña contra las violencias machistas digitales - DFG

SAN SEBASTIÁN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha llamado a "dar la cara por la igualdad" frente a las violencias machistas digitales, en el marco de su nueva campaña de concienciación impulsada por el Órgano para la Igualdad, en el contexto del Día de Internet, que se celebra este domingo.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la directora del Órgano para la Igualdad, Nerea Isasi, y la psicóloga feminista y especialista en violencia machista, Norma Vázquez, han presentado en rueda de prensa esta campaña que busca "visibilizar una realidad cada vez más extendida y promover un entorno digital basado en el respeto, la igualdad y el cuidado mutuo".

En este sentido, Mendoza ha subrayado que "Internet ha supuesto un avance incuestionable para nuestra sociedad, pero no podemos obviar que también se ha convertido en un espacio donde se reproducen y amplifican las violencias machistas". "Si queremos una sociedad verdaderamente igualitaria, necesitamos que también lo sea en el ámbito digital, garantizando que este sea un espacio seguro para todas las mujeres", ha expresado.

La campaña 'Nik [Names]' pone el foco en una característica específica de las violencias machistas digitales, donde los agresores en Internet muchas veces actúan encubiertos por el anonimato. Este contexto fomenta la difusión de discursos de odio y amenazas sexuales desde espacios vinculados a la denominada "machosfera", que encuentran en los 'nicknames' (seudónimos) o perfiles sin una identidad real, "una herramienta para actuar con impunidad para atacar a mujeres y a quienes no encajan en los cánones tradicionales".

La iniciativa se enmarca en el trabajo que el Órgano para la Igualdad viene desarrollando en los últimos años para abordar los nuevos escenarios de la desigualdad de mujeres y hombres y reforzar el compromiso institucional frente a todas las formas de sexismo.

Tal y como ha señalado Mendoza, "la violencia machista también se ejerce en el entorno virtual, y lo hace de múltiples formas y el hecho de que se produzca online no la hace menos real, sus consecuencias son diarias y las sufren muchas mujeres, especialmente las más jóvenes".

A su juicio, "es imprescindible visibilizar esta realidad y dotarnos de herramientas para avanzar hacia relaciones más igualitarias y saludables también en el ámbito digital". "Con las iniciativas que estamos activando, queremos despertar conciencias y animar, sobre todo a las personas jóvenes, a dar la cara por la igualdad, también en las redes sociales", ha explicado.

Norma Vázquez, experta de la consultora Sortzen, ha presentado algunos resultados de la investigación realizada por la Diputación y ha señalado que dos de cada 10 mujeres guipuzcoanas encuestadas se reconocen como víctima de violencia machista digital. Esta cifra asciende a 6 de cada 10 cuando se pregunta de manera específica por sus vivencias en este ámbito.

Las formas más habituales son el envío de contenido sexual no consentido (14%), la insistencia en solicitudes de citas (10%), los insultos machistas (8%) y los mensajes amenazantes o comentarios sexualizados (7%). Además, en el 30% de los casos el agresor es anónimo, mientras que en un 20% se trata de personas conocidas del entorno de la víctima. El 56% de las mujeres encuestadas reconoce que no sabría cómo actuar ante un caso de ciberviolencia.

La diputada general ha afirmado que "una de las claves está en aprender a reconocer estas conductas y en no normalizarlas" y ha considerado necesaria "una mayor conciencia social", pero también "herramientas para actuar, para acompañar y para cuidar". "Solo así podremos avanzar hacia entornos digitales más seguros y libres de violencia", ha sostenido.

Según Naciones Unidas, cerca del 60% de las niñas y jóvenes han sufrido algún tipo de ciberacoso antes de los 18 años, y el 90% de las víctimas de difusión no consentida de imágenes son mujeres. En el Estado, el 80% de las mujeres ha sufrido ciberacoso en redes sociales, aunque solo un 5% lo denuncia, en muchos casos por desconocimiento o por miedo a ser culpabilizadas.

"NIK [NAMES]"

Ante esta realidad, la Diputación ha diseñado un plan de acción que va más allá de la sensibilización y que busca ofrecer herramientas a la sociedad para prevenir, actuar frente a estas violencias y acompañar a las víctimas.

Nerea Isasi, directora del Órgano para la Igualdad, ha explicado que la campaña se desarrollará a lo largo de todo el año, con públicos, acciones e hitos diferenciados.

En paralelo al lanzamiento de la campaña de concienciación con motivo del Día de Internet, se está trabajando con profesionales del territorio, así como con el tejido asociativo feminista, con sesiones de formación y reflexión.

Así, se ha organizado una primera formación específica en el espacio GUNEA, y se dedicará a esta temática una jornada del foro 'Hausnarbide', que tendrá lugar en junio y en la que participarán tres activistas que han sufrido campañas de acoso en Internet: Cristina Fallarás, Pamela Palenciano e Irantzu Varela. Las tres participarán también en un podcast sobre a esta temática, dirigido a la ciudadanía, que se lanzará el mismo día.

Con el inicio del curso escolar, se reforzarán las acciones dirigidas a la población joven y está prevista una tercera campaña orientada al conjunto de la sociedad, en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Isasi ha destacado que "no estamos solo ante un problema individual, sino ante una cuestión social que requiere una respuesta colectiva. Esta campaña forma parte de un programa más amplio con el que queremos implicar a toda la sociedad, desde las instituciones hasta el tejido asociativo y la ciudadanía, para prevenir estas violencias, actuar frente a ellas y avanzar en su reparación".