Gipuzkoa pone en marcha este verano el Kultura Bonu Gaztea, dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa pone en marcha este verano el Kultura Bonu Gaztea - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Cultura, pondrá en marcha este verano una nueva edición del Kultura Bonu Gaztea, una iniciativa destinada a facilitar el acceso de las personas jóvenes a la cultura mediante la adquisición de productos culturales.

La campaña se desarrollará entre este sábado 18 y el 30 de septiembre de 2026 y estará dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años. Para ello, el departamento destinará un presupuesto de 40.000 euros, con el objetivo de promover el consumo cultural entre la juventud y apoyar al mismo tiempo al sector cultural y comercial del territorio.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha subrayado que esta iniciativa "busca acercar la cultura a las personas jóvenes en una etapa clave, en la que se construyen intereses, hábitos y formas de participar en la vida cultural".

"Queremos que estos bonos sean una invitación para descubrir libros, música y otros productos culturales, y para que la juventud de Gipuzkoa sienta la cultura como algo cercano y propio", ha afirmado.

Álvarez ha destacado que el Kultura Bonu Gaztea "no solo contribuye a incentivar el consumo cultural, sino que también ayuda a generar vínculo con la cultura desde edades tempranas". En ese sentido, ha apuntado que "la juventud de hoy será el público, la comunidad lectora, creadora y consumidora de cultura de mañana, y por eso es importante ofrecer estímulos que despierten la curiosidad, el interés y la participación cultural".

La diputada ha añadido que "acercar la cultura a las personas jóvenes es también una forma de fortalecer el pensamiento crítico, especialmente en una época marcada por los bulos, la desinformación y la velocidad con la que circulan los mensajes". "La cultura nos ayuda a hacernos preguntas, a contrastar miradas y a construir una ciudadanía más libre y consciente", ha sostenido.

BONIFICACIONES

Como en el Bono navideño, el programa mantendrá una bonificación superior para la compra de productos culturales en euskera. Así, las personas jóvenes podrán beneficiarse de 12 euros de descuento en compras de 20 euros o más cuando adquieran productos en euskera, y de 10 euros de descuento en compras de 20 euros o más cuando se trate de productos en otros idiomas.

Cada persona usuaria podrá canjear un máximo de cinco bonos por categoría, lo que supone un máximo total de diez bonos por joven durante la campaña. Los bonos serán 100% digitales, y no se podrán adquirir previamente, sino que el descuento se aplicará directamente en el momento de la transacción en el establecimiento al cual habrá que acudir con el DNI.

La Diputación Foral de Gipuzkoa contará de nuevo con la colaboración de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, cuya participación resulta fundamental para facilitar la relación con el gremio de libreros y gestionar los trámites de adhesión de los establecimientos participantes en la campaña. Así, serán un total de 3.666 bonos, 1.670 bonos para productos culturales en euskera y 1.996 bonos para productos culturales en otros idiomas.