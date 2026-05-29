Gipuzkoa refuerza en Toronto su posicionamiento internacional en IA y cuántica participando en la CDL Super Session - DFG

SAN SEBASTIÁN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La misión económica e institucional que encabezan la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, ha participado en la CDL Super Session, el encuentro internacional organizado en Toronto por Creative Destruction Lab (CDL), considerado uno de los programas de mentorización y aceleración de startups 'deep tech' más prestigiosos del mundo, en el que Gipuzkoa ha reforzado su posicionamiento internacional en IA y cuántica.

El evento reúne a más de 1.000 mentores, inversores, científicos, emprendedores, responsables institucionales y líderes empresariales internacionales, y supone la culminación del programa anual de nueve meses de CDL, en el que se reconocen los avances y resultados alcanzados por las startups seleccionadas tras un exigente proceso de acompañamiento estratégico y validación tecnológica.

Por primera vez, CDL Donostia-San Sebastián participa en esta gran cita internacional, reforzando así la proyección global de Gipuzkoa como "ecosistema emergente de referencia en tecnologías avanzadas".

Impulsado conjuntamente por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de BIC Gipuzkoa, y IESE Business School, el nodo guipuzcoano fue inaugurado el pasado verano en un contexto marcado por el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas 2025 así como de la instalación del súper ordenador cuántico System Two de IBM.

CDL Donostia desarrolla actualmente dos programas estratégicos de mentorización y aceleración centrados en tecnologías de alto impacto: uno orientado al desarrollo de aplicaciones comerciales de inteligencia artificial, con especial énfasis en el procesamiento del lenguaje natural, la lingüística computacional y los modelos multilingües; y otro focalizado en la creación de nuevas iniciativas empresariales en el ámbito de la computación cuántica y el aprendizaje automático.

Según han explicado desde la Diputación, las startups participantes en CDL acceden a un modelo de acompañamiento altamente especializado, basado en mentorías orientadas a objetivos impartidas por referentes internacionales del emprendimiento tecnológico y del ámbito científico, además de una red global de investigadores e inversores altamente cualificada. La participación en este programa identifica a las compañías seleccionadas como proyectos con alto potencial de escalabilidad y capacidad de atracción de inversión internacional.

Durante la jornada, Mendoza ha subrayado que la presencia de Gipuzkoa en espacios internacionales como Creative Destruction Lab "confirma nuestra ambición de situar al territorio en la vanguardia de la nueva economía tecnológica". "Estamos construyendo un ecosistema sólido que conecta talento, conocimiento científico y capacidad industrial para generar oportunidades de futuro", ha añadido.

La diputada general ha afirmado que "la inteligencia artificial y las tecnologías cuánticas no son únicamente sectores emergentes; son ámbitos clave para la competitividad y la soberanía tecnológica europea". Gipuzkoa quiere ser protagonista de esa transformación, generando empleo de alto valor añadido y fortaleciendo nuestra capacidad de innovación", ha defendido.

En este contexto, la CEO de Creative Destruction Lab, Sonia Sennik, ha destacado el papel de los nodos internacionales en la expansión del programa y el valor de la colaboración con ecosistemas como el guipuzcoano.

"CDL prospera gracias a la conexión entre ciencia, emprendimiento e industria a escala global. La incorporación de nuevos nodos como Donostia-San Sebastián refuerza nuestra capacidad de identificar y acelerar tecnologías con potencial transformador desde cualquier parte del mundo", ha asegurado.

La CDL Super Session reúne proyectos y expertos en ámbitos estratégicos como inteligencia artificial, terapias avanzadas, ingeniería biomédica, computación avanzada, salud digital, eliminación de carbono, energía, manufactura avanzada, neurociencia y tecnologías Web3, entre otros.

Además de San Sebastián, participan otros quince nodos internacionales de CDL ubicados en ciudades como Berlín, Londres, París, Toronto, Montreal, Vancouver, Seattle, Texas o Melbourne.

MULTIVERSE COMPUTING

Como parte de la agenda institucional en Canadá, la delegación guipuzcoana ha mantenido también una reunión con el equipo directivo de Multiverse Computing en su sede canadiense, donde han podido conocer la evolución de la compañía desde su paso por el programa CDL Quantum Toronto 2019/2020 hasta convertirse en uno de los principales casos de éxito del ecosistema.

El encuentro, mantenido con Sam Mugel, cofundador y Chief Technical Officer de Multiverse Computing, ha permitido analizar el proceso de crecimiento e internacionalización de la empresa, así como el impacto que programas como CDL tienen en la consolidación de startups tecnológicas de alcance global.

La institución foral ha señalado que "un ejemplo especialmente significativo del valor transformador" de esta iniciativa es la trayectoria de Multiverse Computing, que tras su participación en el programa de aceleración en Toronto ha experimentado "un sólido proceso de escalado y expansión internacional".

En la actualidad, la compañía cuenta con su sede principal en San Sebastián, además de presencia en París, Londres, Munich, Milán, San Francisco y Toronto , y una plantilla global de más de 500 profesionales, consolidándose como una referencia internacional en el ámbito de la computación cuántica aplicada.

Actualmente, además, forma parte activa de la comunidad CDL, participando como empresa mentora y contribuyendo al desarrollo de nuevas startups tecnológicas. En este contexto, Sam Mugel ha señalado "CDL fue un punto de inflexión para Multiverse Computing. Nos dio acceso a una red de mentores excepcionales y nos ayudó a validar nuestro modelo de negocio en un momento crítico".

"Hoy, ver cómo Donostia, ciudad de nuestra sede, se suma a esta red global como nodo europeo es enormemente satisfactorio, porque sabemos de primera mano el impacto que puede tener en el desarrollo de startups deep tech con vocación internacional", ha expresado.

Asimismo, la compañía ha consolidado su crecimiento a través de diversas rondas de financiación internacional (incluyendo etapas Seed, Serie A y Serie B), que han permitido impulsar su expansión global y acelerar el desarrollo de sus soluciones en IA eficiente y computación cuántica aplicada.