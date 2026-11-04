Gipuzkoa reúne a expertos internacionales para "transformar la movilidad a través de la ciencia e innovación"

Gipuzkoa Reúne A Expertos Internacionales Para Transformar La Movilidad A Través De La Ciencia Y La Innovación - MUBIL

SAN SEBASTIÁN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gipuzkoa reúne a expertos internacionales en el encuentro City Science Summit 2026, que se celebra este miércoles y jueves en San Sebastián, para "transformar la movilidad a través de la ciencia y la innovación".

Este congreso, organizado por CSL@Gipuzkoa-MUBIL en colaboración con City Science del MIT Media Lab y con el apoyo de la Diputación foral de Gipuzkoa, se desarrolla este miércoles en el Palacio de Congresos Kursaal y mañana en Tabakalera de la capital guipuzcoana para compartir conocimiento y explorar soluciones a los grandes desafíos de las ciudades y los territorios.

La inauguración ha contado con las intervenciones del diputado foral de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza; César Gutiérrez, director general de Mubil y de City Science Lab Gipuzkoa; y Kent Larson, director de City Science del MIT Media Lab, que ha impartido la conferencia inaugural.

Durante su intervención, Andueza ha destacado que "acoger un congreso internacional de esta relevancia refleja el compromiso de Gipuzkoa con la innovación, el desarrollo industrial y la movilidad sostenible y conectada".

En este sentido, ha subrayado que la "ambición" de la Diputación es que Gipuzkoa "no sea únicamente un territorio donde se desarrolle la innovación, sino también un lugar donde las nuevas soluciones puedan probarse, aplicarse y compartirse a escala internacional".

Asimismo, ha puesto en valor el papel de City Science Lab Gipuzkoa y la colaboración con el MIT Media Lab para "conectar nuestras capacidades tecnológicas con los grandes retos de la movilidad y el desarrollo territorial".

Por su parte, Gutiérrez ha afirmado que "este Summit es una oportunidad para conectar el conocimiento y el talento de una red internacional con los retos reales de nuestros territorios". "En Mubil creemos que el verdadero valor de esta colaboración está en conseguir que las ideas y la investigación den lugar a proyectos concretos, soluciones que mejoren la movilidad y el territorio y que, además, puedan encontrar recorrido en nuestra industria", ha afirmado.

Larson ha definido City Science Lab Gipuzkoa como "un nodo local clave, que crea herramientas de movilidad y simulación escalables al territorio y más allá", y ha destacado que la cumbre permitirá a los laboratorios de la red "aprender unos de otros y abordar los desafíos urbanos más apremiantes".

En la sesión de este jueves en Tabakalera habrá talleres de trabajo en los que investigadores, administraciones, empresas y otros agentes aplicarán herramientas y metodologías de la red City Science a retos concretos, entre ellos, la descarbonización del transporte y la planificación de una movilidad más sostenible.