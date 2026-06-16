Gipuzkoa trabaja en su propio paquete de medidas fiscales y defiende que "armonización no es uniformización"

Archivo - La portavoz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha asegurado que la institución foral "lleva tiempo" trabajando en su propio paquete de medidas fiscales, tras los incentivos presentados por Bizkaia el pasado viernes, y ha defendido la "armonización" frente a la "uniformización".

Berasaluze, en rueda de prensa, ha explicado que se trata de un proceso "en elaboración" que irán "desarrollando, contrastando y afinando" antes de su presentación y ha insistido en que "no es un trabajo reciente porque se viene ya trabajando desde hace meses".

En esa línea, ha incidido en que es "un trabajo que, como es habitual, es compartido por los dos partidos que formamos el Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa (PNV-PSE)".

"El resultado de todo ello será una norma foral que se presentará públicamente una vez que se concluyan los trabajos", ha señalado, al tiempo que ha recordado que desde la institución foral "siempre hemos dicho que armonización sí, uniformización, no", ya que cada territorio "también tiene sus peculiaridades".