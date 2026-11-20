SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha valorado positivamente el primer acuerdo de eficacia general alcanzado por unanimidad en el sector de las residencias del territorio. El acuerdo, que abarca el periodo 2025-2028, supone "un avance importante para la estabilidad" del sector y para "seguir fortaleciendo el sistema de cuidados" de Gipuzkoa.

La institución foral, en un comunicado, ha recordado que está impulsando "una transformación del modelo de cuidados que sitúa a las personas en el centro y avanza hacia una atención más personalizada, preventiva y próxima, con un papel activo de la comunidad".

Según ha señalado, esta transformación requiere "actuar en distintos ámbitos, desde la modernización de las infraestructuras y los recursos hasta la evolución del modelo de atención".

En este camino, el acuerdo alcanzado este viernes supone "un paso más para dotar de estabilidad al sector residencial y acompañar la evolución del sistema de cuidados, en línea con la apuesta estratégica" de Gipuzkoa.

El acuerdo alcanzado por unanimidad entre la patronal -Adegi, Matia y Lares- y todos los sindicatos -ELA, LAB, CCOO y UGT-, recoge incrementos salariales y reducciones en la parcialidad de las jornadas. Por su parte, la Diputación acometerá mejoras de las ratios también, dando "un nuevo paso que consolida a Gipuzkoa como referente en la atención residencial a personas mayores".

Finalmente, ha señalado que son medidas que forman parte de "un marco de avances" para un "sector esencial" que se suman "al esfuerzo que está realizando Gipuzkoa para responder a los retos presentes y futuros de los cuidados".