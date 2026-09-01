El Gobierno central destina 2,2 millones de euros al Euskadi para programas de cohesión sanitaria y trasplantes

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BILBAO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, destinar 2,2 millones a la Comunidad Autónoma Vasca para programas de cohesión sanitaria y trasplantes.

Según ha informado el Gobierno central, se ha aprobado la distribución de 50,2 millones de euros a los ejecutivos autonómicos e INGESA (el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) para el desarrollo de programas de cohesión sanitaria, formación de profesionales, uso racional de los medicamentos y diferentes actuaciones relacionadas con la donación y el trasplante.

Los fondos proceden de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud que realizan las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación.

La recaudación obtenida por este concepto asciende a 63.068.707,07 euros. De esta cantidad, 12,8 millones de euros se destinan a organismos dependientes y centros directivos del Ministerio de Sanidad y los 50,27 millones restantes se transfieren a las comunidades autónomas e INGESA, para su ejecución en Ceuta y Melilla, con el objetivo de desarrollar las distintas actuaciones.

La principal partida, dotada con 46,1 millones euros, de los cuales 2,1 millones corresponden al País Vasco, se destina al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y a la formación continuada en el uso racional de los medicamentos.

Entre las actuaciones financiables se incluyen programas para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados; impulsar la deprescripción y la receta electrónica; reforzar la farmacovigilancia y la lucha frente a las resistencias a los antibióticos; y mejorar la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.

Los fondos también financiarán la formación continuada de profesionales en uso racional de medicamentos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, además de programas de participación de pacientes y educación sanitaria para la ciudadanía.

La distribución combina una cantidad fija para cada comunidad autónoma e INGESA y un reparto del resto de los fondos en función de la población.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad destinará 3,4 millones de euros al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y al Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, de los cuales cerca de 127.225 euros corresponden al País Vasco.

Estos fondos financiarán actuaciones de información y promoción de la donación de médula ósea, el tipaje y otras determinaciones de los donantes, la acreditación de centros de colecta y de trasplante de progenitores hematopoyéticos, el análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos y medidas para facilitar la captación de nuevos donantes y mejorar la accesibilidad al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

El reparto tiene en cuenta, según cada actuación, criterios como la población de entre 18 y 40 años, el número de donantes, la actividad de los centros o las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas.