Gobierno central reconoce Eibar, 'Lugar de Memoria Democrática', como "símbolo singular de la lucha por las libertades"

Acto oficial de reconocimiento de Eibar como Lugar de Memoria Democrática. - JOSE IGNACIO UNANUE

SAN SEBASTIÁN, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha calificado a la ciudad guipuzcoana de Eibar, primera localidad donde se proclamó la II República española el 14 de abril de 1931 y reconocida como Lugar de Memoria Democrática, como "un símbolo singular de la lucha por las libertades" y "un espacio cuya preservación resulta esencial para la memoria colectiva y la defensa de los derechos humanos", según ha destacado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Bustinduy ha participado en el acto institucional organizado por el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Eibar en la plaza Unzaga de esta localidad, ante el Palacio Consistorial eibarrés, con motivo de la designación de este municipio como Lugar de Memoria Democrática. En el Consistorio se ha descubierto una placa conmemorativa que señala como Lugar de Memoria Democrática a la Villa armera, reconocimiento que fue publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado.

A esta cita han acudido, además de Bustinduy, que ha explicado que el primo de su bisabuelo, Gregorio Bustinduy, fue uno de los concejales de la localidad guipuzcoana que firmó el acta de proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, el alcalde eibarrés, Jon Iraola, la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia; la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Arritxu Marañón; y el primer teniente de diputada general de Gipuzkoa y secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, entre otros.

Tras una apertura musical con la violinista Mireia Garaigorta que ha interpretado 'Anda jaleo' y, posteriormente, 'Café de Chinitas' de Federico García Lorca, Iraola ha invitado a "recordar y hacer memoria", porque "profundizar en la memoria colectiva es un ejercicio reparador tremendamente necesario si queremos construir una sociedad sana, respetuosa y cohesionada".

El alcalde de Eibar ha puesto en valor a esta ciudad como "símbolo de la lucha por las libertades, la democracia y el constitucionalismo frente a la barbarie de la guerra y la represión". Además, ha valorado el reconocimiento de la ciudad como Lugar de Memoria Democrática como un "hito de justicia histórica" que "honra a una ciudad que fue protagonista en un momento clave de nuestra historia, pero que también sufrió duramente las consecuencias de la Guerra Civil", recordando que tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 se convirtió en objetivo de la ofensiva sublevada, sufriendo bombardeos que causaron numerosas víctimas civiles.

Asimismo, ha destacado que este nombramiento supone "una responsabilidad colectiva para preservar y transmitir la memoria democrática a las nuevas generaciones", reforzando el compromiso de Eibar con "los valores de libertad, convivencia y democracia".

Por su parte, Bustinduy ha señalado que "es un honor" acudir a este homenaje en el 95 aniversario de la proclamación de la República en Eibar, donde está "la historia" de su familia y "las raíces de lo que soy". Tras señalar que de Eibar aprendió "lo que es el orgullo obrero", ha rendido homenaje al primo de su bisabuelo, Gregorio Bustinduy. "Aquel 14 de abril de 1931 está hoy más vivo que nunca y es un deber democrático estar aquí para conmemorarlo", ha señalado.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha celebrado "la vida y la vanlentía" de todos aquellos que proclamaron la II República en Eibar y ha subrayado que las sociedades "también son hijas de la memoria" y así "lo que somos hoy es fruto de aquel 14 de abril".

Además, ha alertado de que "nos encontramos en un momento, como en otras fases de la historia, en el que las sociedades tienen que elegir si resignarse a la reacción, a los cantos de sirena de la ultraderecha y aceptar, como si fuera inevitable, la victoria de la ultraderecha, o, por otro lado, tenemos la rebeldía".

"La rebeldía del 14 de abril, la rebeldía republicana, la rebeldía de las sociedades que dicen basta, que tejen alianzas entre diferentes para transformar la realidad", ha incidido, para añadir también "la rebeldía de los que quieren ganar, gobernar y mejorar la vida de la gente". "Este es el legado que nos deja el 14 de abril y esta es nuestra obligación", ha reivindicado en un momento en el que "suenan las marchas fúnebres del fascismo y la guerra" y se "llama a la resignación y a bajar la cabeza".

Además, ha advertido a los "imitadores de aquellos verdugos que ni siete mil kilos de bombas pudieron acabar la llama que prendió" con la proclamación de la II República y "aquí seguimos y vamos a continuar".

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha destacado que se ha designado a Eibar como Lugar de Memoria Democrática por haber sido "la primera localidad de España en proclamar el régimen democrático de la II República y por haber sufrido su población los intensos bombardeos del ejército sublevado y sus apoyos internacionales de la Alemania nazi y la Italia fascista contra la II República".

A su juicio, "esta declaración ha de servir para que el pueblo de Eibar y su gente joven se sientan orgullosos de ser símbolo de la lucha por las libertades, la democracia y el constitucionalismo frente a la barbarie de la guerra y la dictadura".

Por su parte, Marañón ha reivindicado el papel de la educación para lograr la igualdad. "Sin educación no hay futuro", ha advertido, para recordar, a continuación la figura de la socialista eibarresa Libe Betolaza.

En el acto también ha habido una ofrenda floral con un Aurresku de honor y Esther Costa e Ibrahim el Adel han leído un fragmento del acta de Proclamación de la Segunda República y unareflexión sobre la República de Antonio Machado.