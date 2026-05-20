El Gobierno entrega a la familia de Ramón Rubial la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III - GOBIERNO

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha concedido a título póstumo la distinción conocida como Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a Ramón Rubial, presidente del Consejo General Vasco preautonómico, primer lehendakari de la democracia y también presidente del PSOE entre 1976 y 1999, año de su fallecimiento.

Eider Gardiazabal, presidenta de la Fundación Ramón Rubial y nieta del homenajeado, ha recogido el diploma acreditativo en la Delegación del Gobierno de España en el País Vasco durante un emotivo acto encabezado por la delegada del Gobierno, Marisol Garmendia, y clausurado por Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE.

En su alocución, Marisol Garmendia ha destacado que "Euskadi y España, que nos engloba a todos, se construyen, entre unos y otros, entre todos, representan la política con mayúscula, la mejor política, la de los hechos, la honesta, la eficaz y útil, la que ayuda a mejorar la vida diaria de nuestras vecinas y vecinos, la del Boletín Oficial".

"Ramón Rubial ha sido siempre un referente, un ejemplo a quienes dedicamos nuestras vidas al servicio público, a la defensa de la libertad, la democracia y el progreso desde el Partido Socialista en Euskadi y en el resto de España", ha dicho la delegada del Gobierno de España en el País Vasco, para ensalzar al histórico dirigente socialista y la vigencia de su legado.

En sus palabras, "ahora que las ideas de progreso, los postulados socialistas, se ven desdeñados y agredidos por ciertos sectores de la sociedad española, Ramón Rubial, su figura, su ejemplo, dan testimonio de la valía y de la grandeza de todos aquellos que lucharon, denodadamente, por la libertad".

Por su parte, la nieta de Ramón Rubial, Eider Gardiazabal, ha agradecido en nombre de la familia la concesión de esta distinción y ha destacado el legado político y humano del histórico dirigente socialista. "Esta distinción supone un enorme orgullo para toda nuestra familia y también para quienes seguimos defendiendo los valores por los que Ramón Rubial dedicó su vida: la libertad, la democracia, la justicia social y el compromiso con Euskadi y con España", ha señalado.

Según ha recordado, su abuelo vivió la política "desde la honestidad, el sacrificio y la defensa de las personas trabajadoras, incluso en los momentos más difíciles". "Recibir hoy esta Gran Cruz es también un reconocimiento a toda una generación que luchó por recuperar las libertades democráticas y construir la convivencia que hoy disfrutamos", ha agregado.

Por su parte, Eneko Andueza ha destacado que su formación la forman los "herederos de Ramón Rubial, los orgullosos herederos de Ramón Rubial". "No me imagino nada más digno de orgullo que ser hijos e hijas políticas de nuestro presidente, de nuestro lehendakari, y seguir con su labor día a día para tratar de conseguir aquello con lo que siempre soñó, un mundo más justo, más libre y más igualitario", ha dicho.

BIOGRAFÍA

Ramón Rubial (Erandio, 28 de octubre de 1906 - Bilbao, 24 de mayo de 1999) ingresó con tan solo 16 años en las Juventudes Socialistas y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). De oficio tornero, trabajó posteriormente en los astilleros de La Naval, en Bilbao.

A lo largo de su trayectoria fue arrestado en varias ocasiones debido a su actividad política y sindical. Participó en la Guerra Civil Española y volvió a ser detenido y condenado a muerte, aunque la pena fue finalmente sustituida por treinta años de prisión.

Durante su estancia en la cárcel colaboró activamente en la reorganización del PSOE. Después de sucesivas excarcelaciones y nuevos encarcelamientos, se instaló en Deusto, donde continuó trabajando como tornero hasta su jubilación en 1976.

Tras el fallecimiento de Franco y la legalización del PSOE, Ramón Rubial fue elegido presidente del partido en diciembre de 1976. Asimismo, obtuvo el acta de senador por Bizkaia en las elecciones constituyentes de 1977, cargo para el que sería reelegido en 1979, 1982, 1989 y 1993.

Como integrante de la Asamblea de Parlamentarios Vascos, el 17 de febrero de 1978 fue designado presidente del Consejo General Vasco y primer lehendakari de la democracia, responsabilidad que desempeñó hasta el 9 de junio de 1979, fecha en la que fue relevado por Carlos Garaikoetxea.

Durante ese periodo se redactó el anteproyecto del Estatuto de Autonomía y tuvieron lugar las primeras transferencias competenciales. Además de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III que sus descendientes han recibido hoy en la delegación del Gobierno, Rubial fue distinguido por el Gobierno de España en 1991 con la Gran Cruz del Mérito Civil y en 1998 recibió la Cruz del Árbol de Gernika, máxima distinción otorgada por el Gobierno Vasco.