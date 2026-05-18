El Gobierno presenta los avances de la estrategia cuántica española al ecosistema europeo en Q-Expo 2026 Bilbao

Q-Expo, la feria de industria cuántica de referencia a nivel europeo, en Bilbao - GOBIERNO CENTRAL

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España participa por primera vez en Q-Expo, la feria de industria cuántica de referencia a nivel europeo, que celebra su tercera edición este lunes y martes en Bilbao. El evento está organizado por el Consorcio Europeo de la Industria Cuántica (QuIC) y la Diputación Foral de Bizkaia, a través del BIQAIN (Bizkaia Quantum Advanced Industries), y reúne a más de 800 entidades de 21 países, entre ellas, empresas, startups, fondos de inversión, centros de investigación y representantes de administraciones públicas.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública cuenta con stand propio, en el que se presentan los avances de la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030, así como las principales iniciativas, actores e infraestructuras del ecosistema cuántico español.

La participación en Q-Expo 2026 acercará el trabajo realizado en España en este ámbito a las personas visitantes para que las empresas puedan conocer los distintos proyectos, desarrollar contactos con otros actores internacionales y contribuir al posicionamiento del ecosistema nacional en el contexto europeo como nodo de excelencia en el sur de Europa.

"Desde el Gobierno de España llevamos años trabajando para que las tecnologías cuánticas dejen de ser una promesa y se conviertan en una herramienta útil para las empresas y de progreso social. No debemos dejar pasar la oportunidad de potenciar la convergencia entre inteligencia artificial y cuántica, algo que España identifica como prioritario en su Estrategia. Q-Expo 2026 es un buen lugar para promover que eso ocurra", ha destacado Alberto Gago, director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) en su ponencia, titulada 'Spain's Quantum Moment - And Why It Matters for All of Europe'.

QUANTUM SPAIN

El stand recoge los principales hitos del desarrollo de las tecnologías cuánticas en España en los últimos años y los proyectos en curso, desde que en 2022 arrancara el proyecto Quantum Spain y el Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas, reforzado durante la Presidencia española del Consejo de la UE con la publicación de la Declaración Europea sobre Tecnologías Cuánticas.

Ya el pasado año, como primer hito de la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030 tras su aprobación, se puso en marcha el Hub de Comunicaciones Cuánticas, con una inversión de 10 millones de euros.

Este año ya se han invertido 91 millones de euros en startups y scaleups cuánticas a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y se ha participado en líneas piloto de chips cuánticos en la Chips Joint- Undertaking, con una financiación de 7,6 millones de euros, que ha permitido aumentar el despliegue en España de capacidades de desarrollo de estos chips.

Asimismo, se han puesto en marcha 42 pilotos industriales mediante la firma de sendos convenios con DigitalES y la alianza GAIA, a través de Red.es, por valor de 10 millones de euros. Avanzando en soberanía tecnológica y acceso abierto, se trabaja en el refuerzo del computador cuántico del BSC, en el marco de Quantum Spain; así como en la apertura del computador EuroQCS-Spain, que forma parte del proyecto EuroQCS de EuroHPC Joint-Undertaking, elemento clave de la futura red europea de superordenadores híbridos (computación clásica y cuántica).

POLICY TALKS

El stand acoge también las Quantum Industry & Policy Talks, sesiones de debate abiertas al público de la feria, de corte estratégico y con participación de empresas, centros de investigación y otros actores del ecosistema español. Los temas previstos incluyen el fomento y oportunidades de financiación del emprendimiento cuántico en España, el despliegue de un mercado de tecnologías habilitadoras y la política cuántica europea entre otros.

Entre las entidades participantes se encuentran Telefónica, Multiverse Computing, Qilimanjaro, Nu Quantum y QuSide -apoyadas en su escalado por la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT)-, LuxQuanta, asociaciones como ADigital y DigitalESy el Instituto de Ciencias Fotónicas, entre otras. Las sesiones no requieren inscripción previa y están abiertas a todas las personas asistentes.

Aprobada en 2025 por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030, que movilizará una inversión de 800 millones de euros, establece siete prioridades de actuación: impulso al ecosistema empresarial, algoritmia y convergencia con la inteligencia artificial, comunicaciones cuánticas, sensórica y metrología, ciberseguridad postcuántica, infraestructuras y talento, y coordinación del ecosistema en el marco europeo.