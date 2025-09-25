Gobierno Vasco abre la matrícula para la Formación Profesional en el Grado Medio de Aceites de Oliva y Vinos

Archivo - Aceitunas destinadas a la elaboración de aceite de oliva - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VITORIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ha abierto la matrícula, hasta el 17 de octubre, para la formación profesional en el Grado Medio de Aceites e Oliva y Vinos en Rioja Alavesa.

El curso, dirigido a jóvenes que deseen especializarse en dichas materias, se desarrolla en el Instituto Samaniego-Laguardia, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Los viceconsejeros de Alimentación y Desarrollo Rural, Raúl Pérez Iratxeta, y Formación Profesional, Ion Labaka, han explicado que se trata de "una atractiva formación en materias primas y productos de la industria del aceite y del vino; análisis sensorial, seguridad e higiene, y elaboración de vinos y extracción de aceite de oliva".

La formación en prácticas se desarrollará durante los dos cursos que dura el grado. Los jóvenes que realicen estos estudios podrán trabajar en la industria de elaboración y envasado de aceites de oliva, vinos y otras bebidas con la tecnología más avanzada.