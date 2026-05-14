Gobierno Vasco advierte de un brote de listeria en queso latino de la marca 'Goya'

Queso latino de la marca 'Goya' afectado por un brote de listeria - IREKIA

BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Salud Pública y Adicciones, ha advertido de la comercialización del producto queso latino (Queso fresco de vaca) de la marca 'Goya', lotes 011056 y 021046, que contiene Listeria monocytogenes en niveles superiores a los permitidos por la legislación. Como medida de precaución, se recomienda a aquellas personas que pudieran tener este producto en sus hogares se abstengan de consumirlo.

En un comunicado, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha informado de que ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta relativa a la presencia de Listeria monocytogenes en queso latino (Queso fresco de vaca) de la marca Goya.

Los datos del producto implicado son: nombre del producto (en etiqueta): Queso Latino (Queso fresco de vaca) Marca/comercial: GOYA Aspecto del producto: envase de plástico 300 gr. Número de lote: 021046, fecha de caducidad: 30/05/26; 011056, fecha de caducidad: 31/05/26. Temperatura: refrigeración.

Según la información disponible, ha habido distribución del citado queso a varias comunidades autónomas, incluida Euskadi. Por ello, el Departamento de Salud recomienda a las personas que tengan en su domicilio producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo.

En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar el apartado de alimentación de la Guía del embarazo del Departamento de Salud de Gobierno Vasco en lo relativo a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Además, la Consejería de Salud ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.