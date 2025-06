El Gobierno Vasco advierte que se necesitan 6.000 megavatios más de capacidad para las inversiones en descarbonización

BILBAO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Transición Energética del Gobierno Vasco, Irantzu Allende, ha advertido, en el Congreso de la Asociación Española para la Economía Energética (AEEE), de que se necesitan 6.000 megavatios más de nueva capacidad en la red eléctrica vasca para acometer las inversiones en descarbonización, según ha informado el Ejecutivo

Allende ha participado este martes en la inauguración del XX Congreso de la (AEEE), en el que expertos analizan durante estos días en Bilbao los desafíos y las oportunidades que las políticas europeas de descarbonización presentan para el crecimiento industrial y social.

Junto a la viceconsejera, han tomado parte en el acto de apertura institucional la vicerrectora de EHU, Gotzone Barandika, el presidente de la AEEE, Hugo Lucas, y la directora de Gabinete de la Vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Valvanera Ulargui.

En su intervención, Allende ha destacado el alineamiento de la política energética e industrial de Euskadi con el marco europeo y su importancia para la sostenibilidad y competitividad futura del tejido industrial.

"La meta de alcanzar una neutralidad de emisiones en el año 2050 no es solamente un compromiso medioambiental, se trata de una estrategia de competitividad y desarrollo industrial de la economía vasca", ha señalado.

En esta línea, ha apuntado que "el Clean Industrial Deal europeo plantea un mensaje claro: convertir la descarbonización en un motor de crecimiento para las industrias europeas" y, por ello, los "esfuerzos" del Gobierno "se alinean con Europa y se centran en lograr más industria para este país, mejor industria y menos emisiones".

Irantzu Allende ha afirmado que la seguridad del suministro energético es "clave" para en la política energética vasca y ha destacado que las energías renovables "son una garantía para la descarbonización de la economía, garantes de la estabilidad del abastecimiento y la previsibilidad de los precios".

Por ello, ha indicado, el Gobierno Vasco apuesta por reforzar la red eléctrica dado que "no invertir en su mejora podría deslocalizar actividad empresarial y poner en riesgo el empleo de más de 70.000 personas".

La viceconsejera ha señalado que la descarbonización inteligente de la economía vasca "es una tarea que no debemos posponer y solo será posible si avanzamos en conjunto y de la mano". "No cabe duda de que para ello debemos ser capaces de transmitir a nuestra sociedad que la transición energética no es un peligro sino una oportunidad compartida, que permitirá ganar competitividad a nuestra industria", ha indicado.

PROYECTOS RENOVABLES

En la víspera del Congreso de Bilbao, la AEEE organizó una sesión titulada 'La aceptación social de los proyectos asociados a las energías renovables' en la que el director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), Mikel Amundarain, subrayó la importancia de que la transición energética sea entendida como "un reto colectivo y un desafío" en el que toda la ciudadanía debe "jugar un papel", ha explicado el Ejecutivo vasco.

"El proceso de transición energética sigue su camino desde que el EVE inició a principios de los años 80 su andadura. Ahora, tal y como se recoge en la Ley, se plantea como objetivo de cara al año 2050 la descarbonización de la economía vasca. Y para llegar al cumplimiento de este objetivo habrá que seguir incidiendo en políticas energéticas de las de toda la vida (eficiencia, electrificación, garantía de suministro, reducción de emisiones) junto con otras variables que también son prioritarias, como la justicia (no dejar nadie atrás) y la participación de la ciudadanía", ha apuntado.

En Euskadi, ha señalado, la Ley de Transición Energética y Cambio climático aprobada en 2024 prevé unos objetivos en el tránsito hacia un modelo energético de bajas emisiones "muy ambiciosos pero imprescindibles" para alcanzar la neutralidad climática.

Así, se ha establecido un mínimo de ahorro energético del 12% en el consumo final de energía en el año 2030 y un 27% en 2050. Asimismo, se prevé un aumento de la participación de las energías renovables al 32% en 2030 y una reducción de emisiones del 45%.

En ese contexto, Amundarain subrayó durante el debate la necesidad de reforzar la actual capacidad de las redes y una modernización de sistema, lo que conllevaría "un incremento de la participación de renovables en el mix pero también un avance en la descarbonización y en el desarrollo industrial".

"Sin potenciar las redes, no vamos a poder desarrollar una nueva industria descarbonizada. Además, tenemos la convicción de que la cadena de valor mejorará a través del impulso del desarrollo tecnológico de las empresas vascas que a su vez es una oportunidad para su implantación en los mercados internacionales", señaló.

En la mesa redonda sobre la aceptación social de los proyectos energéticos participaron, junto con el director general del EVE, Julio Castro (Iberdrola), Edurne Basterra (UAGA), José I. Mendoza (UNEF-Euskadi) y el profesor de la UPV/EHU Aitor Urresti.

Por su parte, el analista de Orkestra Jorge Fernández dio cuenta de los resultados del informe elaborado por el Instituto Vasco de la Competitividad en torno a la percepción ciudadana de las renovables.