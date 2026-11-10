El Gobierno Vasco aporta 10.000 euros para consolidar y extender el modelo ZainSare para profesionalizar los cuidados

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado destinar 10.000 euros a consolidar, mejorar y sistematizar el modelo ZainSare en Euskadi, una iniciativa orientada a la profesionalización del sector de los cuidados y al fortalecimiento de los servicios de apoyo a las personas cuidadoras, empleadoras y a los agentes del territorio.

La concesión de una subvención directa a Home Care Lab S. Coop., especializada en innovación e investigación en el ámbito de los cuidados y la longevidad, tiene como objetivo disponer de un modelo que contribuya a mejorar la calidad del empleo en los cuidados, reforzar la red de apoyos comunitarios, y dar respuesta a los retos asociados al envejecimiento y a la creciente demanda de cuidados.

Esta subvención permitirá dar continuidad a los Espacios ZainSare entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026, evitando la interrupción de los procesos iniciados y favoreciendo la culminación de la fase de evaluación, análisis y mejora del modelo.

De esta forma, se busca contar con una propuesta metodológica definida y flexible, que pueda adaptarse a diferentes realidades municipales y comarcales de Euskadi.

Los Espacios ZainSare ofrecen apoyo y orientación a las personas cuidadoras, facilitan información y acompañamiento a las personas empleadoras, y favorecen la coordinación entre administraciones públicas, entidades sociales y otros agentes del territorio.

Esta actuación responde a la necesidad de mejorar la calidad del empleo en el sector de los cuidados, favorecer la inclusión sociolaboral de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, y reforzar la coordinación entre instituciones, entidades sociales y agentes comunitarios.

GRADUADOS SOCIALES

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención directa de 30.000 euros al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco. La aportación está destinada a financiar el refuerzo extraordinario de los recursos administrativos necesarios para garantizar la adecuada prestación del Servicio de Información Sociolaboral y Atención a la Ciudadanía durante 2026.

Este servicio se desarrolla a través de los colegios oficiales de Graduados Sociales de los tres territorios históricos y facilita a la ciudadanía información y asistencia especializada en materia laboral y de Seguridad Social.

La subvención permitirá afrontar el incremento del volumen y la complejidad de las consultas, reforzando tareas como la recepción y análisis de solicitudes, la revisión documental, la gestión de citas, la coordinación profesional y el seguimiento de expedientes.

Entre 2023 y 2025, las solicitudes atendidas aumentaron un 56,03%, y durante el primer semestre de 2026 las actuaciones desarrolladas directamente por las oficinas crecieron un 112,59% interanual.