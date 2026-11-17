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VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2026, que cuenta con 2.948 plazas, de las que 163 corresponden a la Administración General y sus organismos autónomos y 856 a la Administración Educativa.

En el ámbito de Seguridad, se prevés 402 plazas para el cuerpo de la Ertzaintza y 39 para los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad. Además, hay 1.488 plazas previstas para su cobertura mediante convocatoria pública en la Administración institucional y las entidades instrumentales del sector público.

A través de las convocatorias de OPE periódicas, el Gobierno persigue reducir la interinidad estructural. Asimismo, contempla regular la provisión y selección de personal y la temporalidad, así como avanzar en la euskaldunización y el trasvase del conocimiento en la administración.