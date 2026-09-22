El Gobierno Vasco aprueba un Plan de Relevo y Transmisión del Conocimiento vinculado a la jubilación anticipada

VITORIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado el Plan de Relevo Generacional y Transmisión del Conocimiento vinculado a la jubilación anticipada, tras el acuerdo alcanzado en junio con los sindicatos LAB, UGT y CCOO.

La aprobación del plan en el Consejo de Gobierno de este martes permite activar el procedimiento para que el personal empleado público que cumpla los requisitos pueda acogerse al plan.

Actualmente, de una plantilla aproximada de 7.000 personas, hay más de 700 personas mayores de 63 años que pueden acogerse al plan y solicitar la jubilación anticipada.

El objetivo es ordenar el final de la vida laboral del personal que voluntariamente prevea acceder a la jubilación anticipada, facilitar la continuidad del servicio público y asegurar que el conocimiento adquirido en el desempeño de sus puestos sea identificado, documentado y transmitido antes de la jubilación.

La elevada edad media de las plantillas de la Administración General y sus organismos autónomos, unida al importante número de jubilaciones previsto para los próximos años, hace necesario planificar el relevo generacional y garantizar una adecuada transmisión del conocimiento.

En respuesta a esa realidad y necesidad, el Gobierno Vasco ha elaborado EKI Plana, la estrategia con la que quiere abrir una nueva era del empleo público, a través de una etapa orientada a ordenar el relevo generacional, incorporar nuevos perfiles profesionales, reforzar la formación continua, y asegurar que el conocimiento acumulado por el personal con mayor experiencia se transmite de forma planificada a las nuevas incorporaciones.

El objetivo es avanzar hacia una Administración "más flexible, dinámica, moderna y euskaldun, capaz de responder a las nuevas necesidades de la ciudadanía y de fortalecer la calidad de los servicios públicos", según ha explicado el Ejecutivo. Para ello, EKI Plana combina la planificación de efectivos, nuevas ofertas públicas de empleo estructuradas, itinerarios formativos personalizados y herramientas para el trasvase del conocimiento.

El Plan será aplicable al personal que preste servicios en la Administración General de Euskadi y sus organismos autónomos y que se encuentre expresamente incluido en su ámbito personal, siempre que cumpla todos los requisitos establecidos.

La incorporación al plan tendrá carácter voluntario. La persona interesada deberá indicar la fecha prevista de jubilación anticipada y será responsable de comprobar que cumple los requisitos exigidos para acceder a dicha modalidad conforme a la normativa de la Seguridad Social o de Clases Pasivas.

El programa contempla dos opciones de jubilación. La 'opción A' combina una reducción temporal de la jornada diaria de veinte minutos con un posterior periodo de libranza por días completos. La 'opción B' acumula las medidas en un periodo de libranza por días completos. La persona interesada deberá optar por una de las dos modalidades, sin que puedan combinarse las medidas correspondientes a ambas.

En cualquier caso, será requisito imprescindible para poder acogerse a la jubilación anticipada cumplimentar la ficha de transmisión del conocimiento.