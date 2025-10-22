Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria recuerdan a Máximo Casado en el 25 aniversario de su asesinato por parte de ETA

El acto ha contado con la presencia de todos los grupos municipales - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, han realizado una ofrenda floral con motivo del 25 aniversario del asesinato de Máximo Casado frente al nuevo monolito que recuerda al funcionario de prisiones asesinado por ETA.

Tras el acto, al que han acudido todos los grupos municipales, la alcaldesa ha recordado que el anterior monolito, colocado en 2001 en los jardines de Txagorritxu que llevan el nombre de la víctima, estaba tan deteriorado que "ni siquiera se leía la inscripción" que recordaba a Casado.

La alcaldesa ha afirmado que con el acto de este jueves "sustituimos la indiferencia por la relevancia y la memoria", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.