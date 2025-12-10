El Gobierno Vasco concede una ayuda de un millón de euros para el regadío en Barriobusto, Labraza y Moreda

El proyecto prevé sustituir las actuales infraestructuras de distribución de agua - IREKIA

VITORIA, 10 Dic.

El Gobierno Vasco ha aprobado la concesión de una ayuda de un millón de euros a la Comunidad de Regantes de Valdepaderna de Moreda para impulsar la ejecución del Proyecto de mejora del regadío de la zona de Barriobusto, Labraza y Moreda (Álava), una actuación destinada a modernizar el sistema de riego y optimizar el uso del agua en una superficie aproximada de 400 hectáreas de cultivo, fundamentalmente viñedo.

El proyecto prevé sustituir las actuales infraestructuras de distribución de agua, basadas en regaderas y acequias de tierra, por un sistema modernizado que incluye captaciones en los arroyos de Buenpajera, Horcajo y Valdevarón, trasvases hacia la balsa del Coscojal, redes enterradas de distribución y riego por goteo.

Estas actuaciones permitirán mejorar de forma notable la eficiencia energética e hídrica, reducir pérdidas y avanzar hacia un regadío más sostenible y adaptado al contexto climático, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La iniciativa incorpora, además, medidas ambientales y formativas: actividades de divulgación en buenas prácticas agrícolas, sistemas de medición individualizada del consumo, estructuras vegetales para controlar escorrentías y evitar erosión, así como actuaciones de protección de fauna.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto global de 15,4 millones de euros, está financiado con fondos de la Unión Europea NextGeneration en el marco del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado Español, que está ejecutando la obra a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA).

La ayuda aprobada por el Gobierno Vasco permitirá sufragar parte del 20% de los gastos de ejecución previstos que le corresponde financiar a la Comunidad de Regantes y será gestionada por la Dirección de Agricultura y Ganadería.

DATOS DEL PROYECTO

El proyecto, con un plazo de ejecución de 24 meses y finalización prevista para mediados de 2026, presenta un avance aproximado del 70%. Hasta ahora se han completado las captaciones en los arroyos Buenpajera, Horcajo y Valdevarón, las conducciones de llenado por gravedad hacia la balsa desde las captaciones en altura, el movimiento de tierras y parte de la urbanización de accesos en la balsa Coscojal, así como la red de riego mediante tuberías enterradas.

Queda por ejecutar la instalación de hidrantes y valvulería, el sistema de telelectura para el control de consumo y las edificaciones, urbanización y remates finales.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha explicado que se trata de "un proyecto transformador que garantiza un uso más sostenible del agua y refuerza la competitividad de los agricultores".