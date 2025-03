Gobierno Vasco confía en contar a finales de mes con un proyecto de impuesto turístico "propio"

EH Bildu pide una tasa "local, progresiva y finalista" que sirva para sufragar "el gasto y posibles daños ocasionados por el turismo"

VITORIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha subrayado que el Gobierno Vasco está trabajando en "un modelo propio" de impuesto turístico que "se adecue a las necesidades y la realidad de Euskadi, ideado en Euskadi y para Euskadi" que "debe contar con todas las garantías jurídicas".

"Confío en cumplir el plazo, que finalizará a finales de marzo", ha señalado antes de avanzar que "no tendría ningún problema en alargarlo, si hace falta más tiempo para contar con una propuesta que ofrezca las mayores garantías y el consenso de todas las instituciones".

En el pleno de control al Gobierno celebrado en la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Itziar Murua ha preguntado al consejero sobre la denominada "tasa turística", ya que cree que "ha habido suficientes debates, informes y análisis", por lo que es necesario "dejar ya de un lado los debates y tomar ya una decisión".

Para EH Bildu, la tasa turística "es una decisión estratégica sobre el futuro de las localidades" vascas y ha explicado que su modelo es "una tasa turística local, progresiva y finalista" de forma que "lo que recaudaría y gestionaría cada ayuntamiento, que variará en función del tipo de alojamiento, se destinará a sufragar el gasto y posibles daños ocasionados por el turismo".

"Lo importante es tener claro el destino del dinero que se vaya a recaudar. No queremos que sea un simple impuesto, sino un instrumento que repercuta positivamente en la ciudadanía", ha insistido.

En su respuesta, el consejero se ha mostrado "optimista" porque existe un "consenso general" respecto al hecho de que "quien venga a disfrutar de Euskadi debe contribuir a su mejora".

"Yo siempre he sido un defensor del impuesto a las estancias turísticas, pero hasta ahora no se daba ni el consenso ni las circunstancias para su implantación. Y ahora sí hemos llegado a ese punto, y me alegro. Estamos de acuerdo, al fin, en los beneficios de un impuesto turístico y ya no debatimos implantarlo, sino sobre cómo implantarlo", ha insistido.

Hurtado ha recordado que el Gobierno Vasco ha analizado los modelos de otros destinos españoles y europeos, y en Euskadi se está trabajando en "un modelo propio". Según ha explicado, de forma coordinada, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y el de Hacienda, trabajan en un modelo que "se adecue a las necesidades y la realidad de Euskadi y debe cumplir con el Estatuto de Gernika y con el Concierto Económico". "Un modelo ideado en Euskadi y para Euskadi", ha reiterado.

"CON GARANTÍAS JURÍDICAS"

"Ahora estamos trabajando en esa concreción del impuesto, desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y el de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco. Estamos aterrizando en nuestra arquitectura institucional un proyecto de impuesto que debe contar con todas las garantías jurídicas", ha señalado.

Tras reconocer que "no es sencillo" porque el sistema institucional vasco "es complejo", ha insistido en que se está trabajando "con rigor, discreción y seriedad". "Yo confío en cumplir el plazo, que finalizará a finales de marzo", ha señalado antes de avanzar que "no tendría ningún problema en alargarlo, porque lo que se busca es la mejor opción para Euskadi, y si hace falta más tiempo para contar con una propuesta que ofrezca las mayores garantías y el consenso de todas las instituciones, así lo haremos".

Hurtado ha contestado a EH Bildu que su modelo es "el que salga del consenso". "Es en el que estamos trabajando, primero en el Gobierno vasco, luego con el resto de las instituciones", ha resaltado.

Asimismo, ha subrayado que lo que se va a instaurar es un modelo "pensado en Euskadi y para Euskadi". "Estamos cumpliendo los trabajos, estamos cumpliendo los plazos", ha concluido.