El Gobierno Vasco consigue la ampliación de 50 millones de euros adicionales para la compra de vehículos eléctricos

Vehículo eléctrico - GOBIERNO VASCO

VITORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha agradecido al Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico que "haya atendido la solicitud de una dotación de 50 millones de euros adicionales, para cubrir la demanda de la ciudadanía vasca y que pueda acceder a las ayudas de compra de vehículos eléctricos", a través del programa 'Moves III 2025'.

Según ha trasladado Jauregi, esta confirmación "va a cubrir todas las solicitudes actuales de cambio de vehículo", al exponer que, en este momento, hay cerca de 3.400 solicitudes a la espera de acceder a las ayudas para la adquisición de un nuevo vehículo eléctrico.

El Gobierno Vasco ha asegurado que tramitará a la "mayor brevedad posible" la ampliación presupuestaria, y ha animado a la ciudadanía a realizar nuevas solicitudes hasta la finalización de los fondos o del programa, que será el próximo 31 de diciembre.

El 'Plan Moves III 2025', diseñado para impulsar la movilidad sostenible, está compuesto, tanto por ayudas para la compra de un coche eléctrico puro o híbrido enchufable, como para la instalación de un punto eléctrico.