El Gobierno Vasco declara el 20 de noviembre Día de la Memoria Trans en Euskadi

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VITORIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que declara oficialmente el 20 de noviembre como Día de la Memoria Trans en Euskadi, una iniciativa con la que el Ejecutivo Vasco da "un nuevo paso en el reconocimiento institucional, la reparación simbólica y la visibilización de las personas trans".

El objetivo del decreto es establecer una fecha oficial de recuerdo y reconocimiento para la memoria de las personas trans en Euskadi, en desarrollo de lo previsto en la Ley 4/2024, de 15 de febrero, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans.

En concreto, el artículo 6 de esta ley está dedicado a la memoria trans y encomienda a las administraciones públicas vascas trabajar para su recuperación y difusión, así como promover un día de conmemoración y espacios de reconocimiento y recuerdo, en coordinación con las administraciones locales y en colaboración con asociaciones y entidades que trabajan en defensa de las personas trans.

Esta declaración se ha trabajado y consensuado con asociaciones de personas y familiares de personas trans, concretamente con Naizen, Errespetuz y Loratuz Lotu, en coherencia con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 4/2024.

La elección del 20 de noviembre como fecha de conmemoración ha sido propuesta y consensuada por estas asociaciones junto con el Gobierno Vasco. Con esta aprobación, el Gobierno Vasco pretende reforzar su compromiso con "una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad, incorporando de manera expresa la realidad de las personas LGTBIQ+ a la agenda de las políticas públicas de igualdad".

Esta actuación se enmarca en el compromiso 128 del Programa de Gobierno de la XIII Legislatura. La declaración del Día de la Memoria Trans quiere contribuir a preservar la memoria de quienes han sufrido discriminación, invisibilidad y vulneración de derechos por razón de su identidad de género, al tiempo que promueve el reconocimiento social e institucional de la aportación de las personas trans a la construcción de una Euskadi "más plural y democrática".

Con esta medida, el Ejecutivo vasco busca "seguir avanzando en la protección de derechos, en la reparación de desigualdades históricas y en la construcción de una convivencia basada en el respeto, la dignidad y la igualdad de todas las personas".