El Gobierno vasco declara Basauri Zona de Mercado Residencial Tensionado

Archivo - Vista de Basauri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha declarado este lunes la totalidad del término municipal de Basauri (Bizkaia) como Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), tras solicitarle el Ayuntamiento esta declaración en noviembre de 2025.

El principal efecto de esta medida es que se podrán contener los precios de alquiler, favoreciendo así el acceso de la ciudadanía basauritarra a una vivienda más asequible, ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta contención de precios contempla dos supuestos: por un lado, las viviendas que salgan al mercado y no hayan tenido un contrato de alquiler en los últimos 5 años, en las que la renta mensual máxima será la fijada por el índice de precios de referencia; y por otro lado, las viviendas que sí han formalizado un contrato de alquiler, para las que el precio será el de la última renta, con actualización anual.

En este supuesto, existe la posibilidad de incrementar un 10% el precio en el caso de viviendas en las que, en los dos años anteriores a la declaración del municipio como ZMRT, se hayan realizado obras de rehabilitación, de accesibilidad o que supongan un ahorro energético del 30%. También en contratos de alquiler con 10 años de duración.

Basauri cumple uno de los supuestos previstos por la ley para solicitar su declaración como Zona de Mercado Residencial Tensionado, ya que, según los datos aportados por el consistorio, el municipio supera la cota del 30% del esfuerzo necesario para el pago de la vivienda en alquiler, que alcanza el 30,8%.

Tal y como establece la ley, la declaración del municipio como ZMRT conlleva la redacción por parte del Ayuntamiento de Basauri de un plan específico de medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios existentes, así como su calendario de desarrollo.

PLAN ESPECÍFICO

Las actuaciones recogidas en el plan específico de medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios existentes, que se deberá desarrollar tras esta declaración, ya están implantadas o en proceso, ha explicado el consistorio, como el fomento de vivienda asequible.

El Ayuntamiento prevé, durante el periodo 2026-2029, el inicio de 362 viviendas -de las cuales el 73% serán de protección pública- y 42 alojamientos dotacionales. El porcentaje destinado al alquiler supondrá al menos el 46% de la oferta total.

Por otra parte, la implantación de programas de intermediación en el alquiler, como Bizigune y ASAP. Cuando se realizó el diagnóstico, Basauri contaba con 52 viviendas integradas en el programa ASAP y 207 en Bizigune.

Además, Basauri dispone de medidas fiscales para el fomento de la movilización de vivienda vacía privada y la promoción del alquiler social, y desde el 1 de enero de 2026 han entrado en vigor nuevas medidas que combinan un incentivo del 99% en el IBI a las viviendas que forman parte de Bizigune y del Programa ASAP (anteriormente era del 50%), así como un recargo del 150% a las viviendas sin personas empadronadas.

Asimismo, el plan indica que el municipio debe disponer de una ordenanza sobre conversión de locales en viviendas, con la que el Ayuntamiento de Basauri ya cuenta desde 2021, pero que los responsables municipales van a actualizar y flexibilizar para lograr incrementar el número de viviendas de este tipo.

En cuanto a actuaciones sobre el parque de edificios residenciales y regeneración urbana, el Ayuntamiento de Basauri ha informado de que ya concede subvenciones para fomentar la eficiencia energética, la accesibilidad y la rehabilitación de edificios.

Por último, otra una de las acciones que propone el plan es fomentar el programa Gaztelagun, mediante el cual se ayuda a la emancipación de jóvenes con una ayuda económica para el alquiler.

En 2025, un total de 188 personas jóvenes que residen en una vivienda en alquiler libre en Basauri fueron beneficiarias de esta ayuda.