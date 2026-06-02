Gobierno Vasco destina 132.000 euros en becas para impulsar la formación náutico-pesquera y el relevo generacional

VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, la convocatoria de becas para cursar estudios de enseñanzas náutico-pesqueras durante el curso 2025-2026 en el CIFP Blas de Lezo LHII de Pasaia, el CIFP Náutico Pesquera de Bermeo y la Escuela de Formación Profesional Náutico Pesquera Nuestra Señora de la Antigua de Ondarroa, que cuenta con una dotación económica de 132.000 euros.

La convocatoria, impulsada por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, tiene como objetivo facilitar el acceso, permanencia y continuidad del alumnado en una formación considerada estratégica para el futuro del sector marítimo-pesquero vasco.

Las ayudas podrán alcanzar un máximo de 2.404 euros por persona beneficiaria y estarán destinadas a cubrir gastos vinculados a los estudios, entre ellos, residencia fuera del domicilio habitual, desplazamiento al centro formativo, manutención y adquisición de material.

Podrán optar a estas becas las personas que se encuentren matriculadas en alguno de los centros de enseñanzas náutico-pesqueras de Euskadi y que cumplan los requisitos establecidos en la Orden reguladora.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco. Las solicitudes podrán tramitarse tanto de forma presencial como electrónica a través de la sede electrónica del Gobierno Vasco.

Con esta convocatoria, el Gobierno Vasco refuerza el apoyo a la formación especializada vinculada al mar y a la pesca, "contribuyendo a garantizar la capacitación profesional, el relevo generacional y la continuidad de una actividad con fuerte arraigo económico, social y cultural en la costa vasca", según ha remarcado el Ejecutivo.