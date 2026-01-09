Gobierno Vasco destina 79.200 euros a seis becas para preparar oposiciones a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

VITORIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Economía, Trabajo y Empleo mantiene abierta hasta el próximo día 24 la convocatoria de seis becas para preparar el acceso a los Cuerpos Superiores de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y al Cuerpo de Subinspectoras y Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud Laboral, correspondientes a los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Estas ayudas, dotadas con 79.200 euros, están dirigida a personas con titulación universitaria que aspiren a orientar su carrera profesional hacia estos cuerpos, permitiéndoles posponer su incorporación al mercado laboral para dedicarse a la preparación de las oposiciones.

Cada beca tiene una cuantía anual de 6.600 euros, abonados mensualmente, y una duración máxima de dos años. Se concederán tres becas para la preparación de las oposiciones al Cuerpo Superior de Inspectoras e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y tres para el Cuerpo de Subinspectoras y Subinspectores Laborales de la Escala de Seguridad y Salud Laboral.

Entre los requisitos para optar a estas becas se encuentran: estar empadronado y residir en Euskadi durante los dos años previos a la convocatoria, disponer de una persona o entidad preparadora, no haber sido beneficiario de ayudas similares durante tres años o más, y estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La selección de las personas beneficiarias se realizará mediante concurso competitivo, valorando la situación económica, el expediente académico y el conocimiento de euskera.