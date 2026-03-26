Gobierno vasco dice que el traslado del Guernica a Euskadi "no se debe despachar con un no, sin un análisis serio"

Archivo - La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha advertido de que la petición del traslado temporal del Guernica a Euskadi "no se debe despachar con un no, sin un análisis serio y en profundidad".

El Ejecutivo autónomo volvió a pedir este pasado martes el traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim de entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, periodo de tiempo en el que se celebra el 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco del lehendakari Agirre y del bombardeo de Gernika.

En un comunicado, Bengoetxea ha calificado de "grave" la situación generada en torno a la solicitud de traslado temporal del Guernica a Euskadi, y ha defendido que no se trata de "una cuestión meramente técnica", sino de "una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación".

Según ha destacado, el Gobierno Vasco aboga por "un cambio de mirada por parte del Gobierno español, y un trabajo en conjunto entre Ejecutivos".

Además, ha afirmado que, con el objetivo de que la pintura se traslade a Euskadi, se pondrán a disposición "los mejores profesionales, con la mejor tecnología". "El encargo debe ser un análisis sobre las necesidades para que el cuadro pueda estar en Euskadi de manera temporal", ha señalado.

En su opinión, esta cuestión "no se debe despachar con un no, sin un análisis en profundidad", especialmente en 2026, "cuando los museos de todo el mundo trasladan obras de gran complejidad con todas las garantías".

Por ello, ha advertido de que "sería grave que una solicitud formal de un gobierno se responda sin un análisis serio y en profundidad, y sin una respuesta oficial".

La vicelehendakari ha denunciado que "a día de hoy", el Gobierno Vasco "no ha recibido ninguna respuesta oficial por parte del Ministerio de Cultura", pero "se están trasladando posicionamientos negativos a través de los medios de comunicación", lo que considera "igualmente grave".

Ibone Bengoetxea ha recordado que esta iniciativa "nace del Lehendakari y está dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", y responde a "una petición concreta". "Un traslado temporal vinculado a la memoria, el reconocimiento y los valores de libertad, en el marco de efemérides especialmente significativas como el 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y el aniversario del bombardeo de Gernika", ha señalado.

"EN NUMEROSAS OCASIONES"

La vicelehendakari ha recordado que el Guernica "se ha movido en numerosas ocasiones a lo largo de su historia, incluso en condiciones más exigentes que las actuales", lo que evidencia que "el debate no puede limitarse a criterios exclusivamente técnicos".

"La obra de Pablo Picasso tiene un significado profundo para Euskadi y, especialmente, para el pueblo de Gernika, lo que refuerza el carácter simbólico de la solicitud planteada", ha dicho.

Por ello, ha reiterado que esta petición "responde a una voluntad de memoria, reconocimiento y reparación", y, por tanto, "merece un tratamiento acorde a su relevancia histórica y social".