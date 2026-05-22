Gobierno vasco, Diputación Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao inauguran la 'fan zone' para las finales del rugby europeo

Foto de familia con los trofeos del rugby europeo - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, acompañados de miembros de la European Professional Club Rugby (EPCR) y exjugadores, han llevado a cabo un paseo inaugural en la Champions Rugby Village, donde, este viernes y sábado, cuatro aficiones de otros tantos equipos de rugby se reunirán para ver en directo las finales europeas que se disputarán en el estadio de San Mamés.

Al acto han acudido el director de Actividad Física y Deporte del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Gorka Iturriaga; la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko; y la concejala de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver; así como el director comercial y de 'marketing' de EPCR, John Barton y los exjugadores y embajadores de las finales Yannick Nyanga y Flip van der Merwe.

Con este acto, la 'fan zone', que se encuentra en el Parque Doña Casilda, ha quedado inaugurada oficialmente, aunque desde las once de la mañana de este viernes podía accederse al recinto que ya tiene todo listo para que las cuatro aficiones puedan ver los partidos.

La final de la EPCR Challenge Cup 2026, que enfrentará al Montpellier Hérault Rugby y Ulster Rugby, se disputará a partir las 21.00 horas de este viernes, mientras que la final de la Investec Champions Cup 2026, entre los equipos Leinster Rugby y Union Bordeaux Bègles, se jugará a las 15.45 horas del sábado.

La 'fan zone' de Doña Casilda estará abierta ambos días a partir de las 11.00 horas en horario ininterrumpido hasta las 01.00 horas, con acceso libre y gratuito para todas las personas.

Los y las representantes institucionales y embajadores se han encontrado en el exterior de la 'fan zone' y han realizado un pequeño recorrido en el que han podido conocer todas las actividades, zonas y puestos de artículos de promoción comercial y deportivos y comida que se han distribuido por todo el espacio. También han lanzado unos balones en una de las actividades propuestas para todos los públicoa.

De entre los productos que pueden adquirirse, se encuentran una réplica de los balones de la final (42 euros), llaveros (7 euros), un casco de rugby (42 euros), protectores bucales (entre 15 y 20 euros, dependiendo del modelo) o un soporte para balón (12 euros).

Una de las características de la Champions Rugby Village, nombre de la 'fan zone', es que está completamente abierta y que en ella las cuatro aficiones compartirán espacio, tal y como ha subrayado el director de Actividad Física y Deporte, quien ha puesto en valor el "ambiente festivo" que suele caracterizar a las personas aficionadas al rugby: "Sabemos que podemos albergar a cuatro equipos diferentes con cuatro aficiones diferentes en un entorno absolutamente festivo".

"Veréis cómo se juntan entre todas las aficiones, cómo mezclan sus colores, sin ningún tipo de medida extraordinaria", ha dicho, algo que en su opinión "no puede haber cada 15 días en cualquier estadio de fútbol o en algunos estadios de baloncesto o balonmano", aunque ha precisado que "tampoco hay que criminalizar".

Durante la visita han observado que, bajo la escultura de la fuente que encabeza el parque, está situado uno de varios puntos lúdicos, para luego continuar el camino dejando a un lado los puestos y algunas 'txoznas' que están distribuidas por toda la zona.

El paseo institucional ha terminado en el centro del parque, donde que se ha construido una extensa tarima en la que, con motivo del acto, se han colocado las dos copas que coronarán a los equipos campeones.

"GRANDÍSIMO EVENTO INTERNACIONAL"

Iturriaga ha celebrado que "una vez más" supone "un motivo de alegría" que Bilbao acoja las dos finales europeas del rugby de clubes y ha defendido la colaboración entre las instituciones "para traer un grandísimo evento a nivel internacional".

"Supone, primero, la alegría de ver, después de muchos meses de trabajo, cómo está saliendo todo, ver cómo está disfrutando la gente y, sobre todo, una proyección económica terrible, abrir Bilbao, Bizkaia y Euskadi al mundo y desde luego hacerlo siempre en tono positivo, como nos gusta hacerlo a nosotros y a nosotras", ha asegurado.

Preguntado si, en su opinión, albergar un evento deportivo relacionado con el rugby es 'más fácil' que con otros deportes por los valores que le rodean, ha reconocido que "fácil no suele haber nada" pero que "se hace con mucho gusto". "Es muy alegre, sabemos que el rugby da unos valores extraordinarios", ha añadido.

Por su parte, la diputada foral ha explicado que llevan "muchos años de colaboración" interinstitucional para "atraer y organizar eventos de impacto internacional" y que gracias a ello existe "cierto recorrido y ciertas capacidades desarrolladas".

Además, ha puesto en valor la "buena colaboración" con EPCR, con quien han "trabajado bien durante todo este tiempo", y ha querido invitar a la ciudadanía local a acercarse y que "conozcan mejor este deporte".

A todo ello, la concejala Kontxi Claver ha añadido que ambos eventos son "una oportunidad" para que Bilbao sea "nuevamente escaparate, salir al exterior". "Y eso se combina también con la oportunidad que tiene Bilbao de demostrar a todo el mundo, también a la ciudadanía, pues que es capaz de acoger un evento de estas características", ha subrayado.

PROGRAMACIÓN

Una vez finalizada la visita institucional, la txaranga Sama Siku ha comenzado una de sus actuaciones para animar a los primeros aficionados que se han acercado a la 'fan zone', actuación que repetirán a partir de las 15.00 horas.

Además, Hasta las 19.00 horas, Elorrio Rugby Taldea dinamizará el espacio con actividades abiertas al público, como partidos de rugby sin contacto, retos de pases largos y cortos, y ejercicios de patadas tácticas.

La música continuará entre las 17.00 y las 19.00 horas con el concierto del grupo Oxabi, y dos horas antes de la EPCR Challenge Cup arrancará un desfile especial hacia San Mamés, acompañado por los Gigantes de Ondalan y sus dulzaineros, en un recorrido lleno de tradición y color.

A las 21.00 horas se retransmitirá en la pantalla gigante que corona la 'fan zone' la final de la EPCR Challenge Cup, permitiendo a las personas aficionadas y ciudadanía vasca disfrutar del partido en directo. El recinto quedará cerrado a las 01.00 horas.

Por otra parte, el sábado entre las 11.00 y las 15.00 horas, Elorrio Rugby Taldea volverá a organizar actividades deportivas participativas para seguir disfrutando del rugby de forma activa.

En paralelo, de 11.00 a 13.00 horas, desfilarán los gigantes de Ondalan junto a su comparsa y dulzaineros. La música tomará el relevo de 13.00 a 14.30 horas con una nueva actuación de la txaranga Sama Siku, preparando el ambiente para la gran final, y a las 14.30 horas la txaranga organizará la salida hacia San Mamés en un recorrido festivo.

A las 15.45 horas comenzará a final de la Investec Champions Cup y con ello se pondrá fin a los eventos deportivos del fin de semana, aunque por la tarde, de 18.30 a 20.30 horas, el grupo Oxabi repite actuación. Finalmente, de 20.30 a 22.30 horas, el DJ Estrella Electrónica amenizará el final del fin de semana de la Champions Rugby Village.