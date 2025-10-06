Gobierno Vasco y las diputaciones activan una mesa de coordinación para evitar que se repitan casos como el de Bernedo

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en una comparecencia de prensa celebrada en la sede del Observatorio vasco de la Juventud de Bilbao - EUROPA PRESS

El objetivo es "aprender de lo sucedido y reforzar procedimientos" para impedir "situaciones de vulnerabilidad" en actividades con menores

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco y las tres diputaciones han decidido activar una mesa de coordinación para analizar los "errores en el sistema" que se han podido cometer en el caso del campamento de verano de Bernedo (Álava), que ha derivado en doce denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual, y evitar que puedan repetirse hechos similares en otros udalekus.

Así lo ha explicado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en una comparecencia de prensa celebrada en la sede del Observatorio vasco de la Juventud de Bilbao.

Hasta ahora, se han presentado ante la Ertzaintza una docena de denuncias por hechos supuestamente sucedidos en el 'udaleku' de Bernedo, que podrían ser constitutivos de delitos contra la libertad sexual y que, según las presuntas víctimas, consistían en que los monitores obligaban a los menores ducharse desnudos con ellos, chuparles los pies, abrazarles semidesnudos o mostrar sus nalgas para recibir comida, entre otras cosas.

Melgosa ha señalado que este lunes por la mañana se ha reunido con responsables de las tres diputaciones forales y han acordado activar una mesa de coordinación conjunta para realizar una reflexión y poder analizar "los posibles errores del sistema". "Esta mesa nace desde la responsabilidad compartida y la voluntad de mejora. Las familias y la sociedad vasca nos piden precisamente eso, coordinación, rigor y capacidad de respuesta", ha asegurado.

REFORZAR PROCEDIMIENTOS

A su juicio, entre todos deben "aprender de lo sucedido y reforzar los procedimientos para evitar posibles situaciones de vulnerabilidad en actividades con personas menores de edad". "Pondremos todas las herramientas a nuestro alcance, estableciendo unos protocolos de actuación preventivos y proactivos, en los que estemos todas las administraciones públicas competentes: Gobierno, diputaciones y Ayuntamientos", ha apuntado.

La consejera ha afirmado que hay que tener "capacidad de reacción" para "evitar, por todos los medios, que situaciones como la de Bernado puedan volver a ocurrir". Para eso, según ha precisado, esta semana se va a convocar otra reunión, "de calado técnico, entre el Gobierno vasco y las tres diputaciones".

El objetivo de este encuentro es "estudiar más profundamente qué ha fallado en lo que a normativa sobre tiempo libre se refiere". Además, ha recordado que en la actualidad hay dos vías activas. Una de ellas, tal como ha explicado, es la judicial, de la que esperan que, "con la mayor celeridad posible", se pueda esclarecer "qué ha pasado en el campamento del albergue de Bernedo". "No podemos olvidar que estamos hablando en todo momento de menores", ha advertido.

La segunda vía es la administrativa, y Nerea Melgosa ha señalado, al respecto, que "la asociación responsable del campamento no había comunicado su actividad a la Diputación foral", como prevé el decreto 170/85, que regula el régimen de colonias y campamentos, así como la Ley 2/22 de Juventud, "poniendo en peligro su propia actividad de tiempo libre".

AÑOS SIN LICENCIA

Melgosa ha asegurado que el Gobierno vasco no tiene conocimiento de cuántos años llevaban celebrándose esos campamentos sin licencia y ha apuntado que en el registro del ejecutivo autonómico no hay ninguna queja ni irregularidad al respecto presentada por las diputaciones forales.

Preguntada por los cambios normativos que habría que poner en marcha para tener un paraguas jurídico con el que actuar en estos casos, ha señalado que cuando llegó al cargo ya se empezó a hablar que había que hacer determinadas revisiones en la normativa, "porque hay muchas normativas desde el tiempo de ocio y tiempo libre que llevan tiempo ya trabajándose y sobre todo llevan tiempo ya encima de la mesa".

"Cuando se hizo la ley de juventud, muchas de ellas es el paraguas que tienen muchos de los decretos, pero hay que cambiar otras muchas. No solamente esa, también estaría el decreto de las escuelas de tiempo libre, porque junto también con la estrategia del voluntariado queremos dar una vuelta a las escuelas de tiempo libre", ha relatado.

En este sentido, ha señalado que "unas personas que utilizan mucho tiempo en su vida para poder educar a niños y niñas, tienen que tener una mayor certificación que no solamente las escuelas de tiempo libre". "Estamos también trabajándolo en colaboración con todas las asociaciones de tiempo libre. Tenemos una red de entidades de tiempo libre, así como con EGK", ha relatado, para añadir que "tenemos que asimilar la realidad que tenemos y eso también hacerlo en normativa, con el tiempo que lleva hacer una normativa".

Respecto a si hacen falta más inspecciones, ha afirmado que "ahora lo que tenemos que hacer es trabajar, hacer un diagnóstico de cuál es la situación y ver un poco en qué se ha podido fallar, sobre todo para darle solución a determinadas situaciones".

Por otro lado, preguntada pro qué no se ha desarrollado todavía la Ley de Juventud de 2022, ha argumentado que esa ley tiene "muchísimos capítulos, muchísimos articulados, y parte de los articulados que se ha puesto, en verdad, especial atención ha sido en el tema de emancipación".