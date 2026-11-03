El Gobierno Vasco eleva un 6,7% el presupuesto de la EHU que alcanza los 461 millones de euros

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, presenta los presupuestos de su área en el Parlamento Vasco - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha elevado un 6,7% el presupuesto de la Universidad Pública del País Vasco (EHU) que alcanza los 461 millones de euros para el próximo ejercicio, dentro de una situación actual "mucho más positiva" entre el Ejecutivo autonómico y la universidad.

Así lo ha destacado este martes, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, durante la presentación de los presupuestos de su departamento para 2027 en la comisión de Hacienda de la cámara vasca, que ascienden a un total de 698 millones de euros, con un incremento de 39,4 millones, un 6% más que en el ejercicio anterior.

Pérez Iglesias ha resaltado que "hoy se destinan a la Universidad del País Vasco 75 millones de euros más que hace tres años, un 20% más". "El trienio de legislatura transcurrido ha sido el más favorable de las últimas dos décadas para la universidad pública, con una subida acumulada de un 20% en la aportación total y, lo que es más importante, un 23% en la ordinaria, 69 millones de euros más que el 2024", ha subrayado.

Así, ha desgranado que la financiación destinada a la Universidad del País Vasco (EHU) aumenta en 29,1 millones respecto a 2026, para alcanzar un total de 461 millones de euros. De esta cantidad, 371 millones corresponden a la aportación ordinaria, que crece un 7,5%; 45,1 millones al contrato-programa, con un incremento de 5,3%; 20,1 millones a los complementos retributivos del profesorado, que aumentan un 5,7%; mientras que los 25 millones de euros restantes se destinan al 'Plan Plurianual de Infraestructuras'.

Cuestionado por EH Bildu sobre la relación entre el Gobierno Vasco y la EHU, Pérez Iglesias ha señalado que "el año pasado estábamos en otra situación". "Igual no acertamos ni unos ni otros, pero ese debate que tuvimos hace un año, pues luego ha dado buenos resultados. Por lo tanto, no voy a decir que esté satisfecho, pero creo que la situación actual, desde ese punto de vista, es mucho más positiva", ha valorado.

Por otra parte, ha explicado que el apartado de becas alcanza los 34,4 millones de euros, más del 90% de los cuales se dedica a ayudas de carácter general. Esta partida se mantiene estable, con un ligero incremento destinado a la movilidad internacional del alumnado. Asimismo, los fondos que se destinan por a las universidades privadas Mondragón y Deusto, que se destinan en forma de contrato programa, sube subido alrededor del 5,2%.

También, ha resumido que del presupuesto total, 530,4 millones de euros se destinan al sistema universitario y a otros centros de formación superior, como Musikene, GOI e IMH; 163 millones, a investigación e innovación; y 5,1, a otros fines.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

El presupuesto destinado a investigación e innovación alcanzará, en 2027, los 163 millones de euros, con "un incremento del esfuerzo presupuestario que se extiende a toda la pirámide científico-tecnológica".

Las actuaciones previstas en este ámbito se estructuran en cuatro grandes bloques. El primer bloque comprende los recursos destinados a la formación, el perfeccionamiento y la movilidad del personal investigador, así como a las actuaciones dirigidas a atraer y cuidar el talento científico de alto nivel. En conjunto, estas iniciativas cuentan con una dotación de 51,6 millones de euros, un 8,4% más que en 2026.

Dentro de este ámbito, el consejero ha destacado el impulso a la carrera científica, con especial atención a la formación y a la mejora de las condiciones laborales en las primeras etapas de la trayectoria profesional. De este modo, el presupuesto destinado a la formación predoctoral y postdoctoral alcanza los 20,6 millones, lo que representa un incremento del 34% respecto a 2024.

Asimismo, en este mismo periodo, las retribuciones del personal investigador en las primeras etapas de su carrera han aumentado un 11,5% en el colectivo predoctoral (de 19.950 euros a 22.245 euros de promedio) y un 9,8% en el personal doctor (de 32.587 euros a 35.780 euros de promedio).

Por otra parte, la financiación de infraestructuras de investigación e innovación se reduce a 30,7 millones, debido a la finalización de los edificios de Ikerbasque y del DIPC. Así, el conjunto de las inversiones en infraestructuras experimenta un descenso del 6,6% en 2027, si bien acumula un incremento del 33% en el último trienio.

El tercer bloque recoge la financiación de proyectos de investigación e innovación, con una dotación de 72,1 millones, un 8,9% más que en 2026. Esta partida incluye la financiación de los BERC (16,9 millones), CIC (19,7 millones), proyectos estratégicos coordinados por Ikerbasque (5 millones), proyectos de investigación universitarios (14,8 millones) y las iniciativas específicamente orientadas a la innovación (15,5 millones).

Entre estas últimas, Pérez Iglesias ha resaltado la convocatoria pionera de 'Faros de Innovación', dotada con un presupuesto de 19 millones para el periodo 2026-2028 a lo que hay que añadir los recursos del Fondo de Innovación que otros departamentos destinarán a esta estrategia.

En el cuarto y último apartado, se incluyen las actividades de difusión social del conocimiento, los programas de digitalización y el apoyo a Innobasque y Euskampus. Estas actuaciones cuentan con una dotación conjunta de 9,4 millones de euros, una cantidad ligeramente superior a la del ejercicio anterior.

"Este es el mayor presupuesto de la historia en ciencia, universidades e innovación y consolida el crecimiento sostenido de la inversión durante este trienio. Reforzamos, así, nuestro compromiso con la universidad y con la generación, transferencia y difusión del conocimiento científico, pilares fundamentales para impulsar el bienestar y fortalecer la cohesión social", ha finalizado el consejero.

"DIÁLOGO PERMANENTE CON LA EHU"

Por parte de la oposición, el parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria ha reclamado "diálogo e interlocución permanente" entre el departamento y la EHU. Aún consciente de que los recursos económicos "son limitados", ha pedido hacer frente a las "necesidades estructurales" de la EHU, para "conseguir su suficiencia financiera", además de alegrarse de que la relación entre el Ejecutivo Vasco y la EHU "se ha estabilizado".

Para la parlamentaria del PP Muriel Larrea, apostar por la ciencia, la universidad y la innovación "no es simplemente aprobar un incremento del 7%", sino que "cada euro movilizado se traduzca en competitividad, excelencia educativa y retención de talento en Euskadi", por lo que ha demandado "evaluar si el presupuesto está yendo realmente a conseguir esos objetivos".

Dentro de los partidos que conforman el Gobierno Vasco, la 'jeltzale' Ainara Zelaia ha preponderado el nivel de inversión en la EHU, con "cifras récord", que "reflejan las prioridades" del Ejecutivo, dentro de un "presupuesto histórico, que supone un incremento del 6% respecto al de 2026", y donde "la EHU recibe casi el 96% del presupuesto destinado a las universidades".

Por último, la parlamentaria del PSE-EE Itxaso Asensio ha puesto el énfasis en que el programa de enseñanza universitaria pasa de 456 millones a 481 millones en 2026 y a casi 511 millones en 2027, lo que supone unos 30 millones adicionales respecto al año anterior y "más de 54 millones de incremento en dos ejercicios", para "reforzar la financiación universitaria", siendo "la EHU la principal destinataria de este esfuerzo".