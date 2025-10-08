El Gobierno vasco entrega al ministro Torres su propuesta para completar 10 traspasos y le insta a "mover ficha"

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, entrega al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, las 10 propuestas de transferencias elaboradas por el Gobierno Vasco. - Alberto Ortega - Europa Press

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha entregado este miércoles al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sus propuestas para impulsar hasta diez traspasos comprometidos antes de que finalice este año.

"Ahora es el Gobierno español quien debe mover ficha y cumplir su palabra", ha indicado Ubarretxena en declaraciones a los periodistas tras el breve encuentro que ha mantenido este miércoles por la tarde con Ángel Víctor Torres en la sede ministerial.

Tras apelar a la "voluntad política" para cumplimentar estos diez traspasos antes de que finalice el año, ha defendido que su Ejecutivo "ha hecho ya los deberes y ha demostrado una gran voluntad de acuerdo".

"Por eso apelamos a la responsabilidad política del Gobierno español para traducir esa voluntad en hechos, sin más dilaciones. No pedimos privilegios, sino respeto institucional y cumplimiento íntegro de la ley", ha sostenido.

En cualquier caso, Ubarretxena ha anticipado "meses de intenso trabajo", recordando que antes de que finalice el año se tiene que celebrar una Comisión Mixta de Transferencias para materializar los traspasos acordados.

Del mismo modo, ha apostado por convocar una reunión bilateral de cooperación antes de que finalice este año "para plasmar el acuerdo" de estas diez materias que completarían el Estatuto de Gernika.

Con todo, ha insistido en que este viernes se celebrará una reunión técnica con el Ministerio de Política Territorial para hacer un repaso de estas diez materias. "Tenemos que hacer un trabajo de cocina intenso para bajar esas propuestas a tierra y para que se puedan cerrar los acuerdos de cara a poder cerrarlo todo en una comisión bilateral para antes de que finalice el año 2025", ha concluido.