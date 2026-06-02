Gobierno Vasco espera "reconducir" la negociación del traspaso del Fogasa tras un "decepcionante" encuentro con Trabajo

Archivo - La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena - IREKIA - Archivo

VITORIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha mostrado su esperanza de poder "reconducir la situación" para el traspaso a Euskadi de las competencias de la gestión del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tras el "decepcionante" encuentro celebrado la semana pasada con el Ministerio de Trabajo para abordar este asunto.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha rechazado pronunciarse sobre la conveniencia o no de que concluya la legislatura estatal.

"Nosotros estamos aquí para trabajar mientras haya un gobierno al otro lado. Como consejera de Autogobierno, lo que sí me toca es negociar con el gobierno que esté en el Estado; y de momento hay gobierno y en eso estamos", ha indicado.

En este sentido, se ha referido a la reunión que mantuvo la semana pasada con responsables del Ministerio de Trabajo en relación al traspaso de las competencias sobre la gestión del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Ubarretxena ha calificado el encuentro de "decepcionante", dado que consideraba que en dicha reunión podría producirse "un grado de avance bastante mayor". En todo caso, ha afirmado que "todavía tenemos tiempo" y ha mostrado su esperanza de que sea posible "reconducir la situación".