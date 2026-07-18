El Gobierno Vasco formará este año a cerca de 800 motoristas para reducir la siniestralidad en carretera

Archivo - Motociclistas - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

BILBAO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco formará este año a cerca de 800 motoristas a través de la segunda edición de MOTOformakzioa, un programa gratuito dirigido a conductores de motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos con el objetivo de reforzar sus habilidades de conducción y prevenir los siniestros viales en uno de los colectivos más vulnerables en carretera. El plazo de inscripción para las sesiones previstas entre septiembre y octubre se abrirá el próximo lunes, 20 de julio, a las 09.00 horas.

La primera fase del programa concluirá este fin de semana con una última sesión que se celebrará el domingo en las carreteras de Álava. Este primer bloque formativo, desarrollado entre abril y julio, ha contado con la participación de 440 motoristas.

La segunda fase se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre e incluirá ocho nuevas sesiones con un total de 360 plazas, de modo que la iniciativa alcanzará cerca de 800 participantes, 240 más que en la edición del pasado año, ha indicado el departamento en un comunicado.

MOTOformakzioa, que celebra este año su segunda edición, está orientado a personas con permiso de conducción A2 o A que dispongan de una motocicleta de más de 125 centímetros cúbicos. El programa está adaptado a todos los niveles de experiencia y busca mejorar la técnica y la capacidad de anticipación de los motoristas para favorecer una conducción más segura.

Las personas interesadas podrán solicitar plaza a partir de las 09.00 horas del lunes 20 de julio a través del formulario habilitado por la Dirección de Tráfico. Entre los requisitos para participar figuran disponer del permiso de conducción correspondiente en vigor, tener la vecindad administrativa en un municipio de Euskadi y contar con una motocicleta propia en perfecto estado de uso, con el seguro obligatorio y la ITV en vigor.

PISTA Y CARRETERA

El programa se desarrollará en dos modalidades. La primera será la formación en pista, que consistirá en sesiones de cuatro horas para grupos de 30 participantes en las instalaciones de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, en Arkaute. Durante estas jornadas, previstas para los días 12 y 13 de septiembre, los asistentes practicarán maniobras relacionadas con el equilibrio, la frenada, la agilidad y el control de la motocicleta en un circuito cerrado específicamente preparado para ello.

La segunda modalidad será la formación en carretera, con seis jornadas repartidas entre los tres territorios históricos: los días 26 y 27 de septiembre en Álava, 10 y 11 de octubre en Gipuzkoa, y 17 y 18 de octubre en Bizkaia. Cada jornada contará con cinco turnos de ocho motoristas y ofrecerá una formación personalizada de una hora y cuarto adaptada al nivel de cada participante.

En colaboración con la Ertzaintza, la Dirección de Tráfico ha diseñado rutas específicas en carreteras abiertas para trabajar aspectos como la lectura de indicadores de riesgo, el posicionamiento sobre la motocicleta y en la vía, el trazado de curvas, el control y la adecuación de la velocidad a las características de la carretera, la distancia de seguridad y otras técnicas de conducción preventiva orientadas a mejorar la seguridad de los motoristas y del resto de usuarios de la vía.

El Gobierno Vasco ha recordado que los motoristas continúan siendo uno de los colectivos con mayor vulnerabilidad en la carretera. En 2025 fallecieron 11 conductores de motocicleta en accidentes de tráfico en Euskadi, lo que representó el 26% del total de víctimas mortales registradas ese año en la red viaria vasca. Además, se contabilizaron 556 accidentes de motocicleta, con un balance de 438 personas heridas. A finales del pasado año, el parque de motocicletas de Euskadi ascendía a 163.682 vehículos registrados.