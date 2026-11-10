El Gobierno Vasco impulsa la evaluación del impacto del modelo de atención sociosanitaria POBA en Aretxabaleta

Archivo - Un enfermero en un hospital vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado la suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Adinberri Fundazioa para apoyar la ejecución y medición de impacto del proyecto POBA, destinado a diseñar y estudiar en Aretxabaleta (Gipuzkoa) un modelo de atención sociosanitaria preventivo, predictivo y proactivo.

Este proyecto está impulsado por la Fundación Adinberri (Diputación Foral de Gipuzkoa) junto con el Ayuntamiento de Aretxabaleta, Osakidetza y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Esta iniciativa apuesta por la prevención activa de la fragilidad, mediante la identificación precoz de riesgos como caídas, polifarmacia o deterioro cognitivo o casos de soledad, y el desarrollo de programas personalizados orientados a mantener la autonomía y retrasar situaciones de dependencia.

Aretxabaleta, situada en la zona rural de la comarca Debagoiena, cuenta con una población de 7.178 habitantes, de la cual el 23,3% son personas mayores.

Este proyecto integra de forma coordinada los servicios sociales, sanitarios y comunitarios, con la finalidad de retrasar o evitar la progresión hacia situaciones de dependencia mediante la anticipación y el cuidado integral.

El Gobierno Vasco aportará 100 mil euros repartidos en 25.700 euros en 2026 y 74.300 euros en 2027. El objetivo es complementar, impulsar y profundizar en los sistemas de medición de impacto reforzando la generación de evidencia sólida sobre el efecto real de las intervenciones, tanto en términos económicos como de bienestar.

La colaboración prevista se articula en torno a dos bloques de actuación. El primero comprende la medición y evaluación del impacto del proyecto, tanto en su dimensión económica como social, mediante el desarrollo de un sistema de indicadores y la elaboración del correspondiente informe de evaluación.

El segundo se dirige al refuerzo y apoyo del proyecto piloto sobre el terreno, e incluye actuaciones de comunicación y activación ciudadana, recogida e integración de datos e implementación de los planes de atención, favoreciendo la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios y comunitarios.